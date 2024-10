EA Sports FC 25 è in offerta su PlayStation Store, solo per pochi giorni

La nuova offerta settimanale di PlayStation Store è particolarmente interessante per gli amanti del calcio, dato che riguarda la nuova simulazione di casa EA Sports.

Ci riferiamo ovviamente a EA Sports FC 25, secondo capitolo del nuovo franchise che ha sostituito i precedenti "FIFA", dopo l'addio alla licenza ufficiale della federazione calcistica.

La promozione è stata svelata in contemporanea con le svendite sui "Titoli Imperdibili" come nuova offerta della settimana, valida però esclusivamente sulla Ultimate Edition.

Questa speciale versione di gioco, oltre ad includere entrambe le edizioni PS4 e PS5 di EA Sports FC 25, vi permetterà di accedere a ben 4600 FC Points da spendere all'interno di Ultimate Team, per formare subito una squadra all'altezza.

Grazie all'offerta settimanale di PlayStation Store, potrete fare vostra l'edizione definitiva a soli 82,49€, con uno sconto del 25% e un risparmio di ben 27 euro e 50 centesimi sul prezzo consigliato.

Sfortunatamente non è disponibile alcun tipo di offerta ufficiale sulle edizioni standard di EA Sports FC 25: come accennavamo in precedenza, la promozione di PlayStation Store è riservata esclusivamente alla Ultimate Edition (se vi interessa la versione "base", potete trovarla scontata su Amazon).

Dato che si tratta di un'offerta settimanale, la promozione resterà disponibile soltanto per pochi giorni: nello specifico, potrete approfittare del 25% soltanto fino al 31 ottobre.

Se volete prepararvi dunque alla festa di Halloween con le vostre squadre calcistiche prferite, trovate tutti i dettagli alla seguente pagina ufficiale o, in alternativa, direttamente sul PlayStation Store delle vostre console.

Restando in tema con la festa più spaventosa dell'anno, cogliamo l'occasione per ricordarvi che nella stessa data termineranno anche le offerte dedicate proprio ad Halloween su PlayStation Store.

La promozione include diversi giochi horror o con temi legati al soprannaturale e all'occulto: per venirvi incontro, abbiamo segnalato per voi le migliori offerte.