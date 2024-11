EA Sports FC 25 è già in offerta su PlayStation Store per il Black Friday

Il Black Friday di PlayStation Store è già iniziato con una piccola anticipazione, molto interessante per i fan del calcio.

Da questo momento è infatti disponibile in offerta EA Sports FC 25, unico protagonista di una nuova promozione dedicata sul negozio digitale per le console PlayStation.

Grazie all'offerta di PlayStation Store, potrete assicurarvi l'edizion Standard di EA Sports FC 25 sia per PS5 che per PS4 allo stesso prezzo, con uno sconto del 50% sulla cifra consigliata.

Questo significa che l'ultima simulazione calcistica di EA Sports potrà essere vostra a soli 39,99€, contro i 79,99€ regolarmente proposti (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).

L'offerta ha tempistiche particolarmente generose, dato che resterà disponibile sullo store fino al 3 dicembre 2024: giornata in cui tendenzialmente si concludono le offerte del Black Friday.

È plausibile immaginare che Sony si stia preparando a una linea di promozioni molto più corpose per celebrare tale iniziativa, ma se eravate interessati a recuperare l'ultima simulazione calcistica si tratta sicuramente di un'offerta da tenere in seria considerazione.

Ricordiamo che l'offerta include esclusivamente il gioco base per PS5 e PS4, con entrambe le versioni incluse: potete consultare voi stessi tutti i dettagli alla seguente pagina ufficiale.

Ovviamente continueremo a monitorare tutte le ultime offerte dello store e vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili gli sconti completi per il Black Friday: nel frattempo, speriamo che questa anticipazione calcistica possa essere di vostro gradimento.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che questa è l'ultima settimana in cui saranno disponibili le Offerte di Novembre: abbiamo segnalato per voi i migliori giochi in sconto.

Qualora siate invece interessati a risparmiare il più possibile, senza dover alleggerire eccessivamente il vostro portafogli, abbiamo pensato per voi anche a una selezione dei migliori giochi in offerta a meno di 5 euro l'uno.