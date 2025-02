EA Sports FC 25 arriva gratis su Nintendo Switch Online, per pochi giorni

Nintendo Switch Online ha appena svelato il gioco gratis in prova che gli utenti iscritti al servizio potranno scaricare tra pochi giorni, decisamente molto interessante.

Il servizio in abbonamento ha infatti deciso di offrire ai propri abbonati EA Sports FC 25, l'ultimo capitolo della simulazione calcistica di maggior successo in tutto il mondo.

L'iniziativa fa parte della promozione Gioca Ancora, grazie alla quale sono arrivati anche numerosi sconti sul Nintendo eShop, ma sarà necessario attendere ancora qualche giorno per poter provare gratis la simulazione calcistica più giocata al mondo.

Come annunciato sui canali social ufficiali di Nintendo Italia, EA Sports FC 25 sarà disponibile per il download solo a partire dal 24 febbraio e resterà disponibile per una settimana: il test gratuito terminerà dunque il 2 marzo 2025.

La versione per Nintendo Switch non offrirà ovviamente un dettaglio grafico pari alle altre edizioni, ma si impegna a proporre tutte le modalità più amate dai fan, come Ultimate Team, la modalità carriera e le partite Rush 5 vs 5.

Il nuovo gioco gratis in prova è disponibile esclusivamente per gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online: basterà anche solo il piano standard (che trovate su Amazon) per poter accedere alla promozione.

Per poter effettuare il download saranno necessari almeno 31GB di spazio libero: vi consigliamo dunque di assicurarvi fin da subito di avere abbastanza memoria nella vostra scheda SD.

Fortunatamente, potete iniziare a prepararvi fin da subito dirigendovi alla pagina ufficiale di EA Sports FC 25 — anche via browser al seguente indirizzo — e fare clic sul pulsante "Scarica la versione in prova".

Troverete la simulazione calcistica pronta ad aspettarvi, anche se potrete avviarla solo dal 24 febbraio: considerando che non si tratta di un gioco dalle dimensioni leggere, vi suggerisco di farlo già da adesso.

Nel frattempo, vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena la prova sarà effettivamente disponibile o in caso di ulteriori novità sulle proposte di Nintendo Switch Online.