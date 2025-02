Nintendo eShop svela i Saldi "Gioca Ancora": ecco i migliori

Nintendo ha appena annunciato l'iniziativa "Gioca Ancora", per invitare tutti i suoi utenti a continuare a giocare e scoprire nuovi titoli su Nintendo Switch.

Tra le diverse iniziative troveremo occasioni per guadagnare punti d'argento e d'oro aggiuntivi, anche tramite l'abbonamento Nintendo Switch Online (che trovate su Amazon), incluso un nuovo gioco gratis in prova che sarà svelato dal 24 febbraio.

Ma come parte di questa interessante iniziativa troveremo anche i "Saldi Gioca Ancora", con cui risparmiare cifre molto importanti su alcuni dei migliori videogiochi di terze parti disponibili su Nintendo eShop.

Abbiamo consultato accuratamente per voi l'elenco di offerte a disposizioni, segnalandovi come sempre i migliori giochi e sconti che vale la pena di tenere d'occhio:

Saldi Gioca Ancora: migliori offerte su Nintendo Switch

Among Us a 2,57€ (anziché 4,29€)

a 2,57€ (anziché 4,29€) Assassin's Creed: The Ezio Collection a 19,99€ (anziché 49,99€)

a 19,99€ (anziché 49,99€) Balatro a 12,59€ (anziché 13,99€)

a 12,59€ (anziché 13,99€) Baten Kaitos I & II HD Remaster a 24,99€ (anziché 49,99€)

a 24,99€ (anziché 49,99€) Batman: Arkham Knight a 9,99€ (anziché 24,99€)

a 9,99€ (anziché 24,99€) Crash Bandicoot: Bundle Quadrilogia a 31,59€ (anziché 78,99€)

a 31,59€ (anziché 78,99€) Cult of the Lamb a 12,49€ (anziché 24,99€)

a 12,49€ (anziché 24,99€) Cuphead a 13,99€ (anziché 19,99€)

a 13,99€ (anziché 19,99€) Dragon Ball FighterZ a 9,59€ (anziché 59,99€)

a 9,59€ (anziché 59,99€) Hogwarts Legacy + Campioni di Quidditch Deluxe a 29,99€ (anziché 99,99€)

a 29,99€ (anziché 99,99€) Just Dance 2025 Edition a 29,99€ (anziché 49,99€)

a 29,99€ (anziché 49,99€) LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker a 11,99€ (anziché 59,99€)

a 11,99€ (anziché 59,99€) Lorelei and the Laser Eyes a 17,24€ (anziché 22,99€)

a 17,24€ (anziché 22,99€) Mario + Rabbids Sparks of Hope a 19,79€ (anziché 59,99€)

a 19,79€ (anziché 59,99€) NBA 2K25 a 14,99€ (anziché 59,99€)

a 14,99€ (anziché 59,99€) No Man's Sky a 19,99€ (anziché 49,99€)

a 19,99€ (anziché 49,99€) One Piece Pirate Warriors 3: Deluxe Edition a 9,59€ (anziché 59,99€)

a 9,59€ (anziché 59,99€) Onimusha: Warlords a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Overcooked 2: Gourmet Edition a 10,62€ (anziché 42,49€)

a 10,62€ (anziché 42,49€) Persona 5 Royal a 23,99€ (anziché 59,99€)

a 23,99€ (anziché 59,99€) Sea of Stars a 23,79€ (anziché 33,99€)

a 23,79€ (anziché 33,99€) Sonic Frontiers a 20,99€ (anziché 59,99€)

a 20,99€ (anziché 59,99€) Sonic X Shadow Generations a 37,49€ (anziché 49,99€)

a 37,49€ (anziché 49,99€) Spiritfarer: Farewell Edition a 3,74€ (anziché 24,99€)

a 3,74€ (anziché 24,99€) Stray a 22,39€ (anziché 27,99€)

a 22,39€ (anziché 27,99€) Street Fighter 30th Anniversary Collection a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) Syberia a 0,99€ (anziché 14,90€)

a 0,99€ (anziché 14,90€) Tales of Symphonia Remastered a 13,99€ (anziché 39,99€)

a 13,99€ (anziché 39,99€) Teslagrad 2 a 1,95€ (anziché 19,50€)

a 1,95€ (anziché 19,50€) TMNT: Shredder's Revenge a 16,24€ (anziché 24,99€)

Al momento sono disponibili oltre 3500 giochi e DLC in offerta, motivo per il quale la nostra non può che essere considerata una semplice selezione: potete consultare l'elenco completo al seguente indirizzo.

Tutte le offerte termineranno il 23 febbraio, il che significa che avete a disposizione poco meno di due settimane per approfittare di queste occasioni.