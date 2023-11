EA Sports FC 24, l'update 5 risolve i bug delle Evoluzioni: ecco le novità

Electronic Arts ha svelato un nuovo importante aggiornamento per EA Sports FC 24, già disponibile da questo momento per il download.

Il Title Update 5 intende rispondere prevalentemente alle comprensibili lamentele arrivate dai giocatori di Ultimate Team, risolvendo una volta per tutte un bug legato alle Evoluzioni.

Le Evoluzioni sono una delle novità introdotte da EA Sports FC 24 (lo trovate su Amazon) e che permettono di potenziare anche le carte meno competitive, così da permettere agli utenti di utilizzare i propri giocatori preferiti in squadre da sogno.

Sfortunatamente, pare che questa feature non fosse stata implementata nel migliore dei modi: non solo sono stati riportati addirittura ban per la loro compravendita, ma in alcuni casi era diventato perfino impossibile avviare delle partite.

Un bug nell'ultimo stadio delle evoluzioni poteva infatti causare la perdita di uno stile di gioco per alcuni giocatori, rendendo conseguentemente impossibile avviare i match: come riportato da Dexerto, il Title Update 5 ha messo ufficialmente fine a questa problematica.

Il changelog completo, che potete visualizzare al seguente indirizzo, specifica anche tanti altri bugfix, ma anche alcune piccole e significative modifiche al bilanciamento di gioco.

EA Sports FC 24 ha infatti ridotto leggermente la velocità dei passaggi a terra effettuati ad angolazioni estreme, ma ha anche ridotto la precisione potenziale dei cross con i giocatori che possiedono gli stili di gioco Whipped Pass e Whipped Pass+.

In altre parole, c'è dunque la volontà di rendere i passaggi e gli assist meno efficaci, per evitare eccessivi sbilanciamenti. L'ultimo update ha inoltre reso più reattivi i portieri nell'intercettare i tiri diretti al palo più vicino a essi.

Per il momento, sembra che Electronic Arts non abbia ancora intenzione di intervenire contro un semplice "trucco" che rende le difese quasi impenetrabili: chissà se vedremo ulteriori fix nelle prossime patch.

Nel frattempo, qualora ce ne fosse bisogno, la compagnia ha confermato che EA Sports FC 24 è già un grande successo, dimostrando che la licenza FIFA non era poi così necessaria.