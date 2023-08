EA Sports FC 24, la beta gratis sta arrivando: nuovi indizi

Nonostante non sia ancora arrivato un vero e proprio annuncio ufficiale di Electronic Arts, il reveal di una beta gratis ad accesso chiuso di EA Sports FC 24 sembrerebbe ormai questione di tempo.

I fan più esperti dovrebbero avere dunque la possibilità di scoprire a breve tutte le novità in arrivo nell'erede di FIFA (potete prenotarlo su Amazon), senza alcun costo aggiuntivo necessario.

Advertisement

Lo scorso luglio era infatti emerso un leak da parte dell'affidabile insider Aggiornamenti Lumia su Twitter, che ha sempre azzeccato ogni novità in arrivo nel mondo Xbox: il leaker ha anticipato che i file di una closed beta di EA Sports FC 24 erano già emersi su entrambe le console di casa Microsoft, con tanto di dimensioni ufficiali.

- EA SPORTS FC24 CLOSED BETA (Xbox Series X) | 41.57GB

- EA SPORTS FC24 CLOSED BETA (Xbox One) | 39.23GB — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) July 5, 2023

Adesso un'ulteriore conferma è però arrivata anche per i fan di casa PlayStation: l'insider PlayStation Game Size ha infatti segnalato che anche su PS5 sarebbe già stata caricata la beta gratuita di EA Sports FC 24.

🚨 EA SPORTS FC 24 BETA



🟦 #EAFC24 pic.twitter.com/f895v1P34v — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) August 1, 2023

Secondo quanto riferito dall'utente, si tratterà di una prova totalmente gratis e che non necessiterà di alcun preordine, ma che sarà disponibile soltanto per un gruppo limitato di utenti: l'uscita sarebbe prevista più o meno intorno alla metà di agosto.

Se si seguiranno gli stessi canoni degli scorsi anni della serie FIFA, è probabile che avranno la priorità i giocatori più esperti di Ultimate Team, così da poter avere i feedback necessari da chi ha già estrema familiarità con la serie calcistica di Electronic Arts.

Ovviamente, in attesa di una comunicazione ufficiale da parte del publisher, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.

Anche nell'Ultimate Team di EA Sports FC 24 torneranno gli eroi del calcio: la nuova produzione calcistica ha deciso di rendere omaggio anche a Gianluca Vialli, prematuramente scomparso negli scorsi mesi.

La nuova edizione di questa modalità permetterà di aggiungere alla nuova squadra anche le calciatrici femminili: una scelta criticata da alcuni fan, ma che per gli sviluppatori aiuterà a costruire un dream team con un'ampia scelta.

In ogni caso, i fan di FIFA non dovranno temere di perdere alcun tipo di licenza: proprio recentemente è stata confermata la storica partnership con la Premier League.