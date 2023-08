EA Sports FC 24, il nuovo trailer svela i miglioramenti grafici

Manca ormai poco più di un mese al lancio di EA Sports FC 24, il nuovo gioco calcistico di Electronic Arts che avrà il duro compito di raccogliere l'eredità di FIFA, andando avanti senza la celebre licenza ufficiale.

Gli sviluppatori hanno promesso di mantenere la stessa identica esperienza che i giocatori amano nei precedenti capitoli della serie, ma sfrutteranno l'opportunità per poter implementare anche diverse piccole migliorie.

Come segnalato da ComicBook, il publisher ha infatti pubblicato nelle scorse ore un nuovo trailer ufficiale per EA Sports FC 24 (potete prenotarlo su Amazon), principalmente dedicato a svelare le novità del Matchday, ma anche e soprattutto per mostrarci cosa è cambiato dal punto di vista grafico.

Una sezione del video ci mostra infatti l'implementazione della tecnologia Sapien, già adottata in Madden NFL 24 e che è in grado di ricostruire quasi totalmente gli scheletri di ogni atleta, rendendoli così più realistici.

Il trailer ci mostra anche nuovi effetti di luminosità che, secondo quanto promesso dagli sviluppatori, permetteranno ai giocatori di mettersi ancora più in mostra sul terreno di gioco rispetto alle precedenti iterazioni di FIFA.

Inoltre, EA Sports FC 24 migliorerà le statistiche di HyperMotionV, mostrandole dinamicamente sul terreno di gioco durante le nostre partite senza intromettersi nell'azione. Pare anche che ci sia una nuova visuale per la telecamera di gioco, leggermente più indietro rispetto alla controparte di FIFA 23.

Insomma, si tratta di modifiche che forse potrebbero non essere notate immediatamente dai giocatori più occasionali, ma che dovrebbero aiutare a rendere l'esperienza di gioco più dinamica, realistica e soprattutto divertente.

Ricordiamo che EA Sports FC 24 sarà disponibile dal 29 settembre 2023, ma presto potrebbe essere confermata ufficialmente una beta gratuita ad accesso limitato.

I giocatori potranno continuare a divertirsi con le licenze calcistiche più importanti, inclusa la storica partnership con la Premier League inglese.

Segnaliamo anche che torneranno disponibili gli Eroi per la modalità Ultimate Team: tra questi sarà incluso anche Gianluca Vialli, omaggiato da Electronic Arts dopo la sua prematura scomparsa.