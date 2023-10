EA Sports FC 24 è già vittima di review bombing, ovviamente

Da pochi giorni è ormai diventato ufficialmente disponibile per tutti EA Sports FC 24, l'erede di FIFA che intende diventare, ancora una volta, il simulatore calcistico di riferimento per tutti i fan.

Nonostante un nuovo nome, complice la rinuncia alla licenza della federazione calcistica, l'ultima produzione calcistica (che trovate su Amazon) ha riprodotto un'esperienza molto simile a quella degli ultimi capitoli rilasciati da EA Sports, al punto da rendere difficile trovare reali differenze.

Del resto, anche nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che si tratta, in tutto e per tutto, di «un seguito canonico» dei vecchi FIFA: non che ci sia necessariamente nulla di male, ma è chiaro che non vi è stata alcuna vera rivoluzione dal cambio di brand.

Tuttavia, sembra che siano proprio queste scarse differenze ad aver deluso molti appassionati: come segnalato da Game Rant, in queste ore sono state infatti sbloccate le valutazioni degli utenti per EA Sports FC 24 su Metacritic, portando a una nuova ondata di review bombing. Con sorpresa di nessuno, ci permetteremmo di aggiungere.

Su Metacritic, il punteggio medio degli utenti ha già raggiunto una valutazione di 2.9 su 10: la maggior parte delle recensioni sembrano essere dunque negative. Tra le critiche più comuni vi è proprio la quasi totale assenza di differenze rispetto a FIFA 23, oltre a numerosi bug e problemi che sarebbero stati riscontrati dagli utenti.

E anche su Steam pare che la situazione non sia affatto così rosea: nel momento in cui scriviamo questo articolo, solo il 55% delle recensioni degli utenti è infatti positiva, anche in questo caso con numerose critiche per un gameplay quasi invariato e anche alla modalità Ultimate Team.

Vedremo se la situazione cambierà nelle prossime ore o se Electronic Arts riuscirà a intervenire con eventuali aggiornamenti: per il momento, segnaliamo che curiosamente i maggiori miglioramenti sembrano essersi visti principalmente per la versione Switch.

Non che fosse così difficile, visto che su console ibrida da anni veniva proposto lo stesso identico titolo con rose aggiornate, ma è comunque un dato da sottolineare.

Alcuni fan si sono detti delusi anche dai rating dei giocatori, che non corrisponderebbero all'effettivo talento dei giocatori nella vita reale: se anche voi fate parte di questa schiera di appassionati, potreste avere l'opportunità di dire la vostra.