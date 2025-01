EA Origin sta per chiudere ufficialmente, dopo 14 anni

Alla fine Electronic Arts ha deciso ufficialmente di mandare "in pensione" una delle sue applicazioni più criticate dagli utenti PC, pensata per essere uno dei primi concorrenti di Steam per il mercato.

Con un comunicato rilasciato sul sito ufficiale di EA (via Research Snipers), l'editore ha infatti annunciato l'intenzione di terminare il supporto per EA Origin, l'applicazione che è stata ormai sostituita del tutto dalla più recente EA App.

Questo passaggio era in realtà avvenuto già dalla fine del 2022, ma il publisher aveva deciso di rendere ancora disponibile Origin per venire incontro a chi non aveva ancora aggiornato i propri dispositivi e sistemi operativi, permettendo così di eseguire i giochi acquistati — o riscattati — anche su versioni a 32-bit.

Le cose sono tuttavia cambiate e il supporto a EA Origin terminerà ufficialmente il 17 aprile 2025: la motivazione del publisher è che Microsoft ha interrotto il supporto dei sistemi operativi a 32-bit, il che renderebbe mantenere attiva l'app molto più difficoltoso.

Di conseguenza, l'invito del publisher è di effettuare la migrazione alla EA App, così da mantenere il catalogo di giochi già acquistati e poter scoprire tutte le ultime uscite, come EA Sports FC 25 (che trovate in versione console su Amazon).

Ovviamente sarà necessario avere a disposizione un sistema operativo Windows a 64-bit per poter installare la nuova applicazione, motivo per il quale si invitano gli utenti coinvolti a prepararsi al più presto per questo upgrade.

Dopo ben 14 anni di onorato servizio — più di quanti avrei immaginato, onestamente — Origin si prepara dunque a chiudere ufficialmente i battenti: un retaggio di quando Electronic Arts aveva provato a staccarsi da Steam e conquistare una propria fetta di mercato, con scarsi risultati.

Adesso ovviamente la situazione è ben diversa e, oltre che sulla sua applicazione ufficiale, la maggior parte dei videogiochi dell'editore è disponibile anche sullo store di casa Valve.

Insomma, è proprio il caso di dire che Origin ha fatto il suo tempo e difficilmente sarà davvero rimpianto da qualcuno.