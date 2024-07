È più forte Messmer o Rellana? La risposta arriva con una mod di Shadow of the Erdtree

Shadow of the Erdtree ha fatto soffrire molti giocatori per via dei suoi boss molto tenaci, più di quelli di Elden Ring, ma è interessante capire quale di questi sia il più forte in assoluto.

Ovviamente ci pensa un mod, simile a quella che ci ha mostrato quanto sia forte Malenia al punto di poter sconfiggere praticamente tutti gli altri boss di Elden Ring, che ora permette di evocare i boss dell'espansione.

Come riporta IGN US, la Summon Bosses Mod permette di far combattere tra loro i temibili boss del titolo di FromSoftware.

Una volta installata, la mod aggiunge un nuovo menu che permette di selezionare i boss e avviare le battaglie. I modder hanno anche aggiunto alcune opzioni di personalizzazione, come la scelta dell'arena di combattimento e le condizioni di vittoria, per rendere ogni scontro unico e avvincente.

Ad esempio, attivando la cenere spirituale di Kindred of Rot ora evocherete il Leone Danzante della Bestia Divina per combattere al tuo fianco, mentre la cenere Nomade invocherà Messmer l'Impalatore per aiutarvi in battaglia.

Oltre a offrire un'esperienza di gioco completamente nuova, la mod rappresenta un'ulteriore testimonianza della creatività e dell'ingegno della comunità di Elden Ring. I giocatori non solo possono godere di contenuti aggiuntivi, ma possono anche esplorare nuove strategie e tattiche osservando come i boss interagiscono tra loro in battaglia.

Questa mod non è solo un divertimento per gli appassionati, ma potrebbe anche offrire nuovi spunti di analisi per comprendere meglio le meccaniche dei boss e migliorare le proprie abilità nel gioco. Un po' come per il colossale libro di lore che è stato annunciato pochi giorni fa, e che sembra davvero stupendo.

Gli sviluppatori della mod hanno dichiarato di essere al lavoro su ulteriori aggiornamenti, che includeranno nuovi boss e funzionalità per arricchire ancora di più l'esperienza di gioco.

L'espansione ha anche permesso di "giocare" ancora di più con il gioco base, visto che c'è un'arma che permette di fare davvero molti danni a Malenia.