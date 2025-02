È arrivato un concorrente di The Sims che potete giocare... mentre fate altro

This is a title

Mentre la saga di The Sims celebra il suo 25esimo compleanno con la re-release dei giochi originali , e mentre i concorrenti del titolo di simulazione di vita latitano a parte InZOI , spunta dal nulla il piccolo– che fa della discrezione la sua ragion d'essere.

Questo piccolo simulatore di vita, infatti, si basa su un'idea che mi ha incuriosito: è pensato per essere giocato mentre fate altro, tanto è vero che non si gioca a tutto schermo, ma in una riga che si applica al vostro desktop – dove potete vedere scorrere la vita e bisogni dei vostri alter ego virtuali.

La riga può essere una colonna verticale, una linea orizzontale o anche un quadratino, che non va quindi a coprire le attività che state svolgendo in contemporanea sul vostro computer.

«My Little Life è un simulatore di vita che risiede nella parte inferiore dello schermo, permettendoti di concentrarti su altre attività mentre controlli periodicamente la tua piccola persona» spiegano gli sviluppatori, nella descrizione ufficiale del gioco su Steam.

«My Little Life è stato creato per non essere invadente, senza popup rumorosi o distrazioni che richiedono una reazione immediata. Ciò ti permette di concentrarti su altre attività mentre la tua piccola persona vive la sua vita autonomamente, lasciando a te le decisioni più importanti» continuano gli sviluppatori del team 9FingerGames.

Il gioco, a parte questo, funziona esattamente come un simulatore di vita: si arreda la casa, si comprano nuovi arredi, si va al lavoro, si possono avere dei coinquilini e si possono inseguire i sogni di ciascuno dei piccoli abitanti della piccola casa di questa piccola vita.

Il gioco è disponibili dal 31 gennaio su Steam e ha requisiti davvero alla portata di tutti (2 GB di RAM e 200 MB di spazio sul vostro hard disk). Se volete distrarvi un po' con una piccola vita diversa, mentre siete impegnati tra fogli Excel sul vostro computer, potrebbe essere un passatempo interessante.