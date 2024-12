Due storici open world "distruggibili" gratis su Xbox

Una buona notizia per tutti gli amanti della distruzione open world: Microsoft ha infatti deciso di dare a tutti i giocatori la possibilità di scaricare – in maniera assolutamente gratuita – gli storici Crackdown e Crackdown 2.

Come riportato su X, i due classici open world (che trovate in ogni caso anche in versione fisica su Amazon) sono ora scaricabili senza alcun costo.

A questo indirizzo potete mettere le mani sul primo capitolo, mentre qui potete far partire il download del sequel.

I due titoli Xbox 360 sono disponibili sia su Xbox Series X che su Series S, grazie alla retrocompatibilità permessa dall’hardware della Casa di Redmond.

Crackdown è apparso per la prima volta nel 2007, sviluppato da Realtime Worlds e pubblicato da Microsoft Game Studios in esclusiva per Xbox 360.

Nel titolo, il giocatore è chiamato ad assumere il controllo di un super-agente geneticamente modificato in grado di compiere azioni impossibili (come saltare da un palazzo all’altro o sollevare mezzi di trasporto).

L’obiettivo del vigilante è quello di ripulire la città da tre bande criminali sena scrupoli, ossia i Los Muertos (gli ispanici), i Volk (ossia i russi) e la Shai-gen (gli asiatici).

Nel luglio del 2010 fu invece il turno del sequel ufficiale, Crackdown 2, il quale riprendeva gran parte delle caratteristiche del predecessore.

Ricordiamo anche che Crackdown 3 è disponibile dal mese di febbraio 2019 per Xbox One e Windows 10.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato in maniera approfondita che «non è un titolo impegnato e impegnativo, e questo gioca – insieme alla disponibilità dal primo giorno su Xbox Game Pass – molto a suo vantaggio. Storicamente l’IP non ha le armi per competere contro altri colossi del genere più “seri” (se state pensando a Marvel’s Spider-Man, e all’interpretazione diametralmente opposta del genere di riferimento, non siete soli).»

Infine, Xbox Game Pass ha appena svelato tutti i giochi gratis che ci lasceranno a partire dal 15 dicembre.