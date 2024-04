Due nuovi giochi su Game Pass, gratis, da oggi (4 aprile)

Aprile continua e a quanto pare sono da oggi disponibili due nuovi giochi gratis per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass.

Nelle scorse ore c'è stato il reveal dei primi giochi di aprile e a quanto pare la lista di titoli in arrivo si è allungata notevolmente.

I fan iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) possono dunque prepararsi a un nuovo mese ricco di novità.

Di seguito, quindi, i giochi disponibili dalla giornata di oggi, 4 aprile 2024:

Lil Gator Game (Cloud, Console, e PC)

(Cloud, Console, e PC) EA Sports PGA Tour (Cloud, PC, Xbox Series X|S) EA Play

La descrizione ufficiale di Lil Gator Game recita: «Parti per un'adorabile avventura, scopri nuovi amici e scopri tutto ciò che l'isola ha da offrire. Arrampicatevi, nuotate, scivolate e fatevi strada nel cuore dei tanti personaggi che incontrerete durante il vostro viaggio!»

EA Sports PGA Tour, invece, permetterà di «vincere una Green Jacket all'Augusta National. Cimentati in sfide eccezionali e completa missioni ispirate a The Masters. Accedi a fantastici contenuti tutti nuovi, equipaggiamenti per personalizzare il tuo golfista e tornei online per mettere alla prova le tue abilità».

Per poter poter scaricare i giochi senza alcun costo aggiuntivo dovete essere in possesso di un regolare abbonamento a Game Pass. Vi basterà poi recarvi nella pagina dei titoli per poterli scaricare gratis.

Nel mentre, attendiamo ora anche gli altri giochi previsti sul catalogo di Microsoft nel corso del mese di aprile.

