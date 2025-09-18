Nintendo continua ad arricchire la sua offerta per gli abbonati di Switch Online + Expansion Pack e annuncia l’arrivo di due titoli per la libreria Game Boy Advance.

Si tratta di due classici firmati Namco che faranno la gioia dei nostalgici: Mr. Driller 2 e Klonoa: Empire of Dreams. Entrambi saranno disponibili gratuitamente dal 25 settembre 2025.

Mr. Driller 2, il puzzle arcade che ha fatto la sua comparsa per la prima volta nelle sale giochi giapponesi prima di approdare sul GBA, è un titolo che ha fatto scuola per il suo gameplay tanto semplice quanto ipnotico.

Nei panni di Susumu e Anna dovremo scavare sempre più in profondità tra blocchi colorati, facendo attenzione a non restare schiacciati e a non esaurire la nostra riserva d’aria. Tre le modalità disponibili: Mission Driller, Endless Driller e Time Attack Driller, pronte a mettere alla prova i riflessi dei giocatori.

Klonoa: Empire of Dreams invece è un puzzle-platform del 2001 che ci riporta alle atmosfere sognanti (letteralmente) del mondo di Klonoa. La trama è insolita e affascinante: l’imperatore Jillius, tormentato dall’insonnia, decide di vietare ai suoi sudditi di sognare. Klonoa e il fidato Huepow vengono accusati di “sognare avventure” e condannati a sconfiggere quattro mostri che minacciano il regno.

Il titolo offre 40 livelli ricchi di enigmi, piattaforme e nemici da sconfiggere usando la storica Wind Bullet. Un gioco che ancora oggi rimane uno dei migliori esempi di platform su GBA per level design e atmosfera.

Come da tradizione per i titoli inclusi nel servizio, entrambi i giochi saranno dotati di funzionalità moderne come il salvataggio rapido, il rewind per correggere eventuali errori e perfino il supporto al remap dei tasti, grazie all’aggiornamento 3.0.0 della GBA app. Quest’ultima supporta anche la risoluzione 1080p in modalità portatile su Switch 2, offrendo un’esperienza più nitida e fluida che mai.

L’aggiunta di questi titoli conferma che Nintendo non ha intenzione di trascurare il catalogo GBA del suo servizio, che negli ultimi mesi aveva ricevuto aggiornamenti piuttosto sporadici. Se Mr. Driller 2 rappresenta una sfida di pura abilità e resistenza, Klonoa porta con sé un pizzico di poesia e quella particolare malinconia che solo i platform giapponesi dei primi anni 2000 sapevano regalare.

Da appassionato di retrogaming, trovo che l’arrivo di Klonoa sia un piccolo evento. Questo è uno di quei titoli che tanti giocatori hanno perso ai tempi, complice la popolarità di altri franchise su GBA, ma che merita di essere riscoperto oggi. Mr. Driller 2, invece, è il classico “just one more try” che rischia di rubarvi ore senza che ve ne accorgiate.

Nintendo continua a dimostrare che il valore di Switch Online + Expansion Pack non sta solo nei grandi classici, ma anche nella riscoperta di perle di nicchia che altrimenti andrebbero dimenticate.