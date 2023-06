Due capitoli di Forza stanno per "morire", per sempre

Dopo averli già precedentemente rimossi dall'acquisto, sta per arrivare la fine definitiva per i primi due storici capitoli di Forza Horizon: Turn 10 ha infatti annunciato la chiusura dei server, che arriverà tra meno di due mesi.

Forza Horizon e Forza Horizon 2 non saranno più giocabili online a partire dal 22 agosto 2023: entrambe le produzioni erano ormai disponibili solo per chi le aveva già acquistate in passato, ma presto resteranno attive soltanto le funzionalità single player.

Gli sviluppatori vogliono infatti concentrare tutti i loro sforzi sul prossimo capitolo di Forza Motorsport, in arrivo al day-one su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) e ritenevano come non fosse più possibile giustificare il mantenimento dei server.

Come segnalato da TrueAchievements, Turn10 ha infatti ammesso che ormai si collegavano pochissimi utenti su entrambi i giochi, motivo per il quale è stato deciso di interrompere ufficialmente il supporto.

Data l'età di Forza Horizon e Forza Horizon 2, gli sviluppatori sono arrivati perfino ad ammettere di non essere sicuri di poter garantire il costante accesso alle funzionalità multigiocatore fino al 22 agosto, dato che potrebbero emergere problemi in grado di limitarlo ben prima del fine vita ufficiale.

Presto non sarà dunque più possibile sfruttare funzionalità come matchmaking e contenuti creati dagli utenti: si chiude ufficialmente un pezzo di storia per la saga racing, pronta ormai a voltare pagina e dedicarsi solo ai nuovi capitoli. Con buona pace dei fan di lunga data.

Ricordiamo che Forza Motorsport, nuovo capitolo della saga in lavorazione presso Turn10, uscirà ufficialmente il 10 ottobre su Xbox Series X|S e PC, ma sarà disponibile gratis al day-one su Game Pass.

In seguito al reveal arrivato durante l'Xbox Games Showcase, il team di sviluppo ha anche rilasciato un nuovo spettacolare video gameplay in 4K da una early build, che ci mostra campagna e customizzazione dei veicoli.

Gli ultimi capitoli di Forza Horizon sono invece passati in mano a Playground Games, che si sta occupando anche del ritorno di Fable: un trailer che per alcuni fan è sembrato "finto", rendendo gli sviluppatori particolarmente orgogliosi.