Due big EA sarebbero in arrivo gratis su Game Pass

Xbox Game Pass continua a evolversi, ora con nuove indiscrezioni che puntano all'arricchimento del catalogo nei prossimi mesi.

Secondo recenti voci di corridoio, Electronic Arts starebbe preparando l'arrivo di due titoli di peso nel servizio in abbonamento di Microsoft (che trovate su Amazon).

Dragon Age: The Veilguard ed EA Sports FC 25 potrebbero infatti rappresentare un notevole potenziamento dell'offerta disponibile per gli abbonati, in un periodo in cui la competizione tra servizi di gaming in abbonamento si fa sempre più serrata.

La presenza di Dragon Age: The Veilguard nei rumor rappresenta l'elemento più sorprendente di questa indiscrezione. Il titolo, disponibile sul mercato da meno di sei mesi, non rientra nella tipologia di giochi che solitamente approdano così rapidamente nei servizi in abbonamento.

Tuttavia, diverse fonti affidabili come Knobel e Xbox Era hanno individuato un nuovo listino nello store Xbox per PC che riporta chiaramente la dicitura "PC Game Pass" accanto al gioco.

L'interpretazione di questo dettaglio lascia spazio a qualche dubbio: potrebbe semplicemente riferirsi alla prova gratuita inclusa attraverso EA Play, componente integrato nell'abbonamento Game Pass. D'altra parte, il fatto che si tratti apparentemente di un nuovo listino suggerisce che potrebbe essere in preparazione qualcosa di più consistente.

Meno sorprendente, ma ugualmente rilevante, è la possibile inclusione di EA Sports FC 25 nel servizio. I titoli sportivi di Electronic Arts seguono generalmente un pattern prevedibile: dopo circa sette-otto mesi dal lancio, vengono integrati nel catalogo EA Play e, di conseguenza, nella libreria di Xbox Game Pass Ultimate.

Seguendo questa tempistica consolidata, è ragionevole aspettarsi che il simulatore calcistico faccia il suo ingresso nel servizio tra maggio e giugno.

Queste indiscrezioni, sebbene non rappresentino ancora una conferma ufficiale, delineano una strategia di arricchimento progressivo del catalogo Game Pass, dopo un mese di marzo non male.

La presenza di EA Sports FC 25 appare praticamente certa nei prossimi mesi, mentre per Dragon Age: The Veilguard (che anche su PS Plus ha fallito) permangono alcuni dubbi, nonostante i segnali siano incoraggianti.