Il franchise action-RPG di Capcom continua a macinare numeri significativi sul mercato videoludico internazionale. Dragon's Dogma II, il sequel tanto atteso dell'originale cult del 2012, ha raggiunto quota quattro milioni di copie vendute secondo i dati ufficiali diffusi dalla software house giapponese, confermando l'interesse costante dei giocatori verso questa peculiare formula di gioco che mescola esplorazione fantasy e combattimenti dinamici contro creature colossali.

L'annuncio arriva a distanza di pochi mesi dall'ultimo aggiornamento sulle performance commerciali del titolo.

A fine settembre, infatti, le vendite si attestavano su 3,9 milioni di unità, il che significa che tra ottobre e i primi giorni di novembre il gioco ha continuato ad attrarre nuovi acquirenti, seppur con un ritmo comprensibilmente più contenuto rispetto al lancio iniziale.

La distribuzione multipiattaforma ha certamente contribuito al successo commerciale dell'opera. Dragon's Dogma II è disponibile dal 22 marzo 2024 su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite la piattaforma Steam, garantendo così un'ampia copertura del mercato console e computer di nuova generazione.

Il risultato assume particolare rilevanza se contestualizzato all'interno della strategia aziendale di Capcom, che negli ultimi anni ha puntato con decisione sul recupero e l'espansione delle proprie proprietà intellettuali storiche.

Dragon's Dogma rappresenta infatti una di quelle serie che, pur non raggiungendo i numeri stratosferici di franchise come Resident Evil o Monster Hunter, ha saputo ritagliarsi una nicchia fedele di appassionati attratti dal suo gameplay distintivo e dall'approccio particolare al genere fantasy.

Il superamento della soglia dei quattro milioni non rappresenta soltanto un traguardo simbolico, ma conferma la solidità commerciale di un titolo che ha saputo mantenere l'interesse del pubblico anche nei mesi successivi al lancio.

In un mercato videoludico sempre più competitivo, dove molti titoli vedono un rapido calo delle vendite dopo le prime settimane, la capacità di Dragon's Dogma II di continuare ad attrarre acquirenti testimonia la qualità percepita del prodotto e l'efficacia delle strategie promozionali adottate dall'editore giapponese.

I dati confermano inoltre come il ritorno di questa serie, dopo oltre un decennio dall'episodio originale, abbia centrato l'obiettivo di intercettare sia i veterani del primo capitolo sia una nuova generazione di giocatori attratti dalle meccaniche action e dall'ambientazione fantasy che caratterizzano l'esperienza di gioco.