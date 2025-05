Dragon Quest I & II HD-2D Remake ha una data d'uscita ufficiale

Oggi 27 maggio è una giornata importante per tanti fan dei giochi di ruolo: si tratta infatti del Dragon Quest Day, un'occasione per celebrare l'anniversario della saga.

Il primissimo capitolo della saga venne infatti rilasciato originariamente il 27 maggio 1986 in Giappone: non è dunque un caso se proprio oggi Square Enix ha deciso di annunciare novità per i fan in attesa di Dragon Quest I & II HD-2D Remake.

Square Enix ha infatti annunciato che il rifacimento di questi due capitoli, inclusi in un'unica collezione, sarà disponibile ufficialmente a partire dal 30 ottobre 2025.

Già da adesso potrete prenotarlo su PS5 (versione che trovate su Amazon), Xbox Series X|S, Switch 2 e Nintendo Switch, oltre che su PC tramite Steam e Microsoft Store.

Ricordiamo che già durante lo scorso anno venne pubblicato l'eccellente Dragon Quest III HD-2D Remake: i primi due capitoli seguiranno a livello di narrazione temporale le avventure di Erdrick, facendoci vestire i panni dei suoi discendenti.

Proprio per questo motivo sarà disponibile anche la Dragon Quest HD-2D Erdrick Trilogy Collection, acquistabile solo in formato digitale ma che includerà tutti e 3 i remake in un'unica collezione.

Con un comunicato stampa inviato alla nostra redazione, Square Enix ci fa sapere anche che da oggi è disponibile prenotare anche l'edizione limitata Dragon Quest I & II HD-2D Remake Collector’s Edition, che includerà i seguenti contenuti:

Il gioco fisico Dragon Quest I & II HD-2D Remake Standard Edition

Dragon Quest I & II Character & Monster Blocks Complete Set - include sei personaggi, un cane, due mostruosi boss e il logo

L’Outstanding Outfit Kit - include i seguenti oggetti in-game: Ring of Strength x1, Slime Earrings x1, Mad Cap x1, Arriviste’s Vest x1

2 sfondi digitali esclusivi

Il bonus pre-order

Square Enix ci segnala anche che saranno disponibili due bonus aggiuntivi per chi possiede l'intera trilogia HD-2D Remake: un completo da cane da indossare in Dragon Quest I e un completo da gatto per Dragon Quest II.

Ricordiamo che Dragon Quest I & II HD-2D Remake includerà un sistema di battaglia perfezionato, vari aggiornamenti generali e nuove aggiunte alla storia, insieme a diversi contenuti inediti che devono ancora essere svelati dagli sviluppatori.

In attesa di saperne di più, potete già iniziare a segnare il 30 ottobre sul vostro calendario.