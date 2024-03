Dragon Ball Sparking Zero svelerà ben 13 minuti di gameplay

Dragon Ball Sparking Zero è sicuramente il gioco che molti fan della serie attendevano da tempo, essendo il primo vero nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi dai tempi di PS2 e Wii.

Con uno stile grafico ispirato al bellissimo Dragon Ball FighterZ (lo trovate su Amazon) e quello che dovrebbe essere il roster più grande di sempre per la serie, Sparking Zero potrebbe rivelarsi il prodotto fan service perfetto per ricreare gli scontri più assurdi del leggendario anime e manga.

Dopo aver confermato nelle scorse ore tanti nuovi personaggi nel roster, Bandai Namco si prepara a svelare finalmente un gameplay approfondito di questo titolo, dopo aver solamente mostrato alcune scene in occasione del reveal di tantissimi Goku e Vegeta.

Il video durerà infatti all'incirca 13 minuti e ci mostrerà tantissimo catturato gameplay di Dragon Ball Sparking Zero: sarà disponibile sul canale YouTube ufficiale di Bandai Namco Entertainment il 20 marzo 2024 alle ore 15.00 italiane.

Al momento non sappiamo ancora tutti i dettagli svelati nel video, ma ci sono buone possibilità che possano arrivare nuovi reveal ufficiali dei combattenti.

Considerando che il roster dovrebbe includere ben 164 personaggi, che comprendono sia i combattenti unici che le loro rispettive trasformazioni, potremmo infatti aspettarci una netta accelerata nel reveal di nuovi lottatori.

Ovviamente vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine con tutte le ultime novità più importanti che arriveranno da questo nuovo video gameplay: nel frattempo, non possiamo che consigliarvi di segnare questo appuntamento sul vostro calendario.

Resta sfortunatamente da chiarire se ci sarà o meno spazio per il multiplayer locale: gli sviluppatori non sono sembrati molto ottimisti al riguardo e sarebbe un vero peccato se l'unico modo di affrontare i nostri amici fosse online, considerata la natura meno competitiva di questa serie.

E se parliamo di Dragon Ball, non possiamo non citare Akira Toriyama, leggendario autore che ci ha tristemente lasciato nelle scorse settimane: abbiamo deciso di ricordarlo segnalandovi tutti i suoi contributi nei videogiochi.