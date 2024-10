Dragon Ball: Sparking! Zero, rischio ban: ecco come evitarlo

Bandai Namco, publisher di Dragon Ball: Sparking! Zero, ha avvertito i giocatori di non utilizzare mod nelle Battaglie Personalizzate del gioco, raccomandando di eliminarle immediatamente per evitare il ban.

Del resto, dopo essere stato messo in vendita il 10 ottobre scorso, il gioco ha venduto oltre tre milioni di copie nelle prime 24 ore, che poco non è.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, proprio per evitare brutte sorprese ai giocatori, Bandai Namco ha rilasciato questo "consiglio" per non incappare in un ban.

L'avviso è stato diffuso tramite l'account X ufficiale di Dragon Ball Games. Secondo il comunicato, «verranno prese misure di sicurezza appropriate contro chi ha utilizzato qualsiasi sistema MOD nelle Battaglie Personalizzate».

L'editore ha ribadito la necessità di eliminare immediatamente qualsiasi Battaglia Personalizzata contenente MOD per evitare il ban.

La decisione può sembrare strana, considerando che le Battaglie Personalizzate non sono una modalità multiplayer.

Si tratta di una nuova funzionalità di Sparking! Zero che consente ai giocatori di creare scenari di combattimento fantasy utilizzando l'ampio roster di personaggi e modificando regole, stage e musica.

Tuttavia, i giocatori possono caricare le proprie Battaglie Personalizzate nella Libreria Mondiale online, rendendole disponibili per il download da parte di altri utenti.

Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui l'editore vuole evitare la diffusione di contenuti modificati.

Alcuni utenti sul subreddit del gioco hanno suggerito che imbattersi in battaglie moddate senza avere le relative mod installate potrebbe causare problemi.

Tuttavia, Bandai Namco non ha confermato se questo sia effettivamente un problema né ha fornito spiegazioni dettagliate sulle motivazioni di questa politica restrittiva.

Nonostante questa "controversia", Dragon Ball: Sparking! Zero continua a essere molto apprezzato.

Il gioco ha però sorpreso molti per il bug dei salvataggi scomparsi, che a quanto pare però è stato risolto.

Ma non solo: sapevate che esiste un curioso DLC a pagamento che modifica la forma dell'aura in Dragon Ball Sparking! Zero (ma acquistarlo non è affatto semplice)?