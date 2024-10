Dragon Ball Sparking Zero ha un DLC a pagamento "segreto"

Sebbene siano già disponibili alcuni contenuti aggiuntivi a pagamento su Dragon Ball Sparking Zero, esiste un DLC cosmetico che potremmo definire addirittura "segreto", dato che non è possibile acquistarlo dagli store ufficiali su PC e console.

Un contenuto aggiuntivo di Dragon Ball Sparking Zero (che trovate invece su Amazon) è in grado di modificare la forma dell'aura dei vostri combattenti, conferendogli un aspetto unico rispetto alle versioni regolarmente presenti.

Come segnalato da ComicBook, si tratta di una collaborazione con V-Jump, nota rivista giapponese di manga shonen e dei relativi adattamenti, che ci ha anche fornito in anticipo diversi aggiornamenti sul roster di Sparking Zero.

Bandai Namco ha avviato una collaborazione con questa rivista per il rilascio di questo DLC esclusivo: basta acquistare uno dei numeri della collezione per ricevere immediatamente 3 codici per la V-Aura, rispettivamente PS5, Xbox Series X|S e PC.

Come potete immaginare dal nome, il DLC cosmetico trasformerà l'aura conferendogli una forma a V: l'effetto è molto più gradevole di quanto sarebbe possibile immaginare e potete ammirarlo nella clip video qui di seguito.

Tecnicamente parlando, il DLC è disponibile anche per gli utenti europei, a patto di possedere una copia PC di Dragon Ball Sparking Zero: su Steam i fan segnalano che il codice è infatti region free.

Discorso diverso invece su console: su PS5 sarà necessario avere un account giapponese, mentre su Xbox pare possa essere riscattato utilizzando una VPN.

Secondo una guida compilata dall'utente Reddit arcade1upguy, che trovate al seguente indirizzo, il tutto dovrebbe costare una cifra di poco superiore ai 4 dollari.

Al momento non è chiaro se Bandai Namco intenda rilasciare questo DLC anche fuori dal Giappone e senza obbligo di acquistare la rivista V-Jump: se siete interessati a questa aura esclusiva, non avrete altra scelta se non quella di seguire queste istruzioni, almeno per adesso.

Ricordiamo che Dragon Ball Sparking Zero ha ricevuto il suo primo aggiornamento ufficiale proprio questa settimana, con diverse modifiche per il bilanciamento.

Gli sviluppatori hanno inoltre già annunciato di essere al lavoro su una nuova patch, che risolverà alcuni fastidiosi bug.