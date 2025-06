Bandai Namco ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento per Dragon Ball Sparking Zero, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco del suo picchiaduro di successo.

La nuova patch di Sparking Zero è già disponibile per il download da adesso su tutte le versioni di gioco: oltre a preparare il terreno per l'arrivo di Shallot, nuovo personaggio DLC proveniente dal free-to-play Dragon Ball Legends, gli sviluppatori hanno voluto cercare di rendere le battaglie competitive più avvincenti rispetto alla loro attuale implementazioni.

Spike Chunsoft ha infatti pensato di introdurre un sistema di stagioni competitive, con reset che verranno applicati a ogni inizio season: i giocatori si troveranno dunque ogni volta in categorie inferiori, ma proporzionate in base ai risultati ottenuti.

Nello specifico, le retrocessioni seguiranno la seguente scaletta ufficiale:

Z → B1

S → B3

A → B5

B → C5

C → D5

D → D5

Dragon Ball Sparking Zero (che trovate scontato su Amazon) introdurrà anche un sistema di win streak: i giocatori verranno premiati con boost in base alle vittorie consecutive ottenute, arrivando fino a un bonus di punti raddoppiati con 5 match conquistati.

Sono state poi apportate alcune modifiche al bilanciamento, sia per determinate meccaniche che per alcuni specifici personaggi: potete trovare tutti i dettagli nel changelog completo, attualmente disponibile solo in lingua inglese.

L'aggiornamento introduce anche due nuove tracce musicali provenienti da Dragon Ball Legends, che presumibilmente dovrebbero essere incluse insieme al DLC che sbloccherà Shallot nel roster completo.

Vi ricordo che l'uscita del nuovo guerriero Saiyan è prevista per il 26 giugno 2025, ma se avete acquistato il Season Pass dovreste già essere in grado di utilizzare il nuovo personaggio giocabile, dato che avete diritto ad un accesso anticipato fino a 72 ore.

Di conseguenza, non posso che invitare chi possiede Dragon Ball Sparking Zero ad aggiornare le proprie copie di gioco il prima possibile per iniziare a scoprire tutte le ultime novità.