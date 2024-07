Dragon Ball Sparking Zero, i fan hanno una critica per gli scontri energetici

Dragon Ball Sparking Zero riprenderà anche una delle meccaniche più spettacolari viste nei precedenti capitoli di Budokai Tenkaichi, ovvero gli scontri energetici.

Si tratta di speciali eventi che si verificano quando i combattenti cercheranno di colpirsi rispettivamente con attacchi speciali di energia: in base a chi vincerà un determinato duello, il gioco stabilirà quale dei due attacchi andrà a segno.

Questo provocherà però diversi effetti speciali anche per la distruttibilità dello scenario: un fattore che Dragon Ball Sparking Zero (potete prenotarlo su Amazon) ha amplificato notevolmente rispetto ai suoi predecessori.

Ironicamente, nonostante e soprattutto per il fatto che queste battaglie risultino particolarmente spettacolari, molti fan sono rimasti perplessi dal ritorno di questa feature.

Come segnalato da TheGamer, alcuni appassionati fanno infatti notare che questo tipo di scenari può verificarsi con qualunque combattente del gioco, anche per quelle mosse che tecnicamente non potrebbero mai avere tale livello distruttivo.

Impossibile non fare come esempio la battaglia tra Raditz e Goku, abbastanza surreale se si considera che il fratello del nostro eroe è stato la prima vera minaccia di Dragon Ball Z.

Effettivamente, vedere che i loro attacchi speciali sembrano essere quasi in grado di frantumare dimensioni lascia decisamente perplessi: è ovvio che Dragon Ball Sparking Zero non ha mai avuto intenzione di riproporre fedelmente al 100% gli eventi della serie — ed è proprio questo il suo fascino — ma è chiaro che si tratta di scene che fanno sorridere.

L'augurio dei fan è che ci sia il tempo per modificare leggermente queste scene, magari per renderle appropriate al livello di potere degli attacchi energetici in questione: ad esempio, lasciare questo tipo di effetto solo con i personaggi che potrebbero effettivamente causare tale potenza distruttiva. Vedremo se tale critica sarà ascoltata prima del lancio.

Ricordiamo che Dragon Ball Sparking Zero avrà il roster più grande mai visto per un gioco della serie Budokai Tenkaichi, che ricoprirà anche buona parte del cast di Super: ciò includerà anche le forme Ultra Istinto, anche se non è ancora chiaro come funzioneranno le trasformazioni.

Al momento non sono invece arrivati annunci ufficiali riguardanti citazioni alla serie GT, anche se il doppiatore di Goku ha già confermato di aver registrato dialoghi per la forma Super Saiyan 4.