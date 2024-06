Dragon Ball Sparking Zero, forse ci sono buone notizie per un'amata feature

Trattandosi del nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi, Dragon Ball Sparking Zero punta prima di tutto a offrire un'esperienza fanservice definitiva a tutti gli appassionati della saga, proponendo folli e impensabili battaglie tra tantissimi personaggi del noto anime e manga.

Proprio per questa peculiare caratteristica, la serie è sempre stata particolarmente popolare nel multiplayer in locale con gruppi di amici: una feature che sembrava essere destinata a non essere inclusa in questo capitolo, dato che per ammissione degli sviluppatori erano emersi diversi problemi in fase di ottimizzazione.

Ma forse oggi possiamo dare a tutti i fan del multiplayer in locale una buona notizia: come segnalato da Game Rant, la pagina ufficiale di PlayStation Store si è infatti aggiornata sottolineando che è possibile utilizzare Dragon Ball Sparking Zero anche con 2 giocatori.

Non sappiamo se questo significa l'introduzione dello split-screen, come già avveniva nei precedenti capitoli, o se verrà adottata una strategia simile a quanto già avviene su Xenoverse 2 (lo trovate su Amazon), ovvero con entrambi i combattenti sempre presenti sullo schermo.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Tuttavia, è meglio prendere questa notizia con le dovute precauzioni, perché pare che proprio pochi istanti fa la pagina si sia nuovamente aggiornata per segnalare la presenza di un solo giocatore.

Potrebbe dunque essersi trattato di un semplice errore, oppure di una modifica arrivata rapidamente perché magari Bandai Namco intende prima rivelare di persona le modalità del multiplayer in locale.

Naturalmente ci auguriamo che il multiplayer locale venga davvero confermato in via ufficiale nelle prossime giornate: continueremo come sempre a tenere monitorata la situazione e vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori novità al riguardo.

In ogni caso, sembra proprio che l'uscita di Dragon Ball Sparking Zero sia sempre più vicina: un nuovo documento legale ha confermato che l'uscita del titolo è prevista entro 6 mesi, ovvero prima della fine del 2024.