Dragon Ball Sparking Zero, arrivano conferme "legali" per il periodo d'uscita

Il lancio di Dragon Ball Sparking Zero entro la fine del 2024 sembra ormai praticamente certo, al punto da essere stato confermato perfino da un nuovo documento legale registrato nelle scorse ore.

Come riportato da TheGamer, alcuni fan hanno infatti notato che è stato ufficialmente registrato il trademark del nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi presso lo United States Patent and Trademark Office, che include una dicitura decisamente interessante.

Al suo interno viene infatti sottolineato che Dragon Ball Sparking Zero dovrà essere rilasciato sul mercato entro 6 mesi dalla registrazione di questo documento, arrivata soltanto nella giornata di ieri, ovvero il 4 giugno 2024.

Trovate il documento legale in questione allegato nel post di seguito su X o al seguente indirizzo ufficiale: se non doveste visualizzarlo, provate ad aggiornare la pagina più volte.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Considerando che grazie a un datamine del sito ufficiale era già emersa una potenziale data d'uscita — che ricordiamo tuttavia non essere stata ancora confermata da Bandai Namco — ormai il lancio entro la fine dell'anno sembra dunque essere praticamente una certezza.

L'alternativa dovrebbe essere infatti una richiesta di estensione, qualora non si riuscisse a mettere in commercio Dragon Ball Sparking Zero entro i prossimi 6 mesi: tuttavia si tratta di una procedura estrema e che non è mai stata adottata con nessuno dei precedenti videogiochi ispirati alla serie anime e manga, come ad esempio Xenoverse o FighterZ (che trovate scontato su Amazon).

A questo punto non possiamo fare altro che attendere con fiducia che Bandai Namco scelga finalmente di svelare una volta e per tutte la data d'uscita ufficiale del nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi: continueremo come sempre a tenere monitorata la situazione e vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, sottolineiamo anche che nelle scorse sono arrivate ulteriori indiscrezioni da un affidabile insider, che potrebbe aver già svelato in anticipo l'esistenza di una Ultimate Edition con il relativo prezzo di lancio.

L'insider sottolinea inoltre che Dragon Ball Sparking Zero sarebbe uno dei giochi protagonisti della prossima Summer Game Fest: un motivo in più per seguire dunque l'imminente show estivo.