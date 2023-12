Dragon Ball Sparking Zero, il nuovo Budokai Tenkaichi nasce grazie a FighterZ

Uno dei trailer più interessanti visti durante gli scorsi The Game Awards 2023 riguarda indubbiamente Dragon Ball Sparking Zero, nuovo capitolo picchiaduro ispirato al celebre anime e manga di Akira Toriyama.

Si tratta a tutti gli effetti del vero nome del nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi, che ha semplicemente deciso di tornare al nome originale utilizzato in Giappone — che è appunto Dragon Ball Sparking.

In un'intervista rilasciata a IGN US (via Game Rant), il producer Jun Furutani ha spiegato che la scelta di chiamarlo con il sottotitolo "Zero" non indica l'intenzione di creare un reboot, ma quello di rappresentare un capitolo particolarmente accessibile anche per i neofiti della serie.

Tenendo conto di questa scelta, non appare decisamente casuale l'ammissione del producer, arrivata sempre nella stessa intervista, che Sparking Zero è stato fortemente ispirato da Dragon Ball FighterZ (lo trovate su Amazon), grazie anche e soprattutto alla passione dei fan più competitivi.

FighterZ è infatti un picchiaduro particolarmente accessibile, ma anche spettacolare a livello visivo grazie al suo stile grafico che lo fa assomigliare a un anime interattivo e abbastanza profondo da aver generato un largo interesse tra i fan più hardcore dei picchiaduro.

E Dragon Ball Sparking Zero ha tratto grande giovamento dalle sue lezioni: l'obiettivo è quello di conquistare a 360 gradi i fan del franchise, portandoli a vivere direttamente i combattimenti.

«L'obiettivo è superare i limiti su come un giocatore possa immergersi totalmente nel mondo e come possiamo farlo [accadere]».

Per riuscire in questo obiettivo, il nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi è stato in sviluppo per ben 5 anni sfruttando Unreal Engine 5: un esempio citato dal producer è citato nel trailer e riguarda il comportamento di montagne e massi vari, che reagiscono in tempo reale ai nostri personaggi che finiscono per scontrarsi addosso, magari perché lanciati via da colpi devastanti.

Insomma, Sparking Zero è un picchiaduro particolarmente ambizioso e che sembra voler generare lo stesso effetto "hype" che conquistò tutti al lancio di FighterZ: attendiamo naturalmente novità più dettagliate per scoprire se Bandai Namco riuscirà nuovamente in questa impresa.

Ricordiamo che l'uscita è prevista su PS5, Xbox Series X|S e PC, ma senza alcuna data ufficiale. Tuttavia, secondo le prime indiscrezioni, potremmo aspettarci un lancio già nel corso del 2024.

Restando in tema con Dragon Ball FighterZ, il picchiaduro di Arc System Works sta finalmente per lanciare l'attesissimo netcode rollback: proprio poche ore fa si è concluso ufficialmente un primo test su PC.