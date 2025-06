Microsoft rilancia l’iniziativa Xbox Free Play Days, che consente agli abbonati a Game Pass di provare gratuitamente una selezione di titoli per tutto il fine settimana.

Da mercoledì 5 a domenica 8 giugno 2025, ci sono tre giochi inclusi nell’offerta, pensati per soddisfare gusti molto diversi tra loro: azione cooperativa, avventura rompicapo e combattimenti in stile anime.

Ecco i titoli giocabili gratuitamente in questi giorni e tutto quello che c’è da sapere.

A Little To The Left



Un puzzle game tranquillo ma stimolante, in cui bisogna mettere ordine nel caos domestico. Libri, utensili, quadri: ogni livello ti invita a riordinare gli oggetti secondo una logica visiva o funzionale, con più di una soluzione possibile. Il tutto è accompagnato da uno stile grafico minimalista e rilassante, perfetto per staccare la mente. Attualmente in sconto del 50% per chi volesse acquistarlo.





Dragon Ball Xenoverse 2



Un titolo ormai storico per gli appassionati della saga di Akira Toriyama. Xenoverse 2 permette di creare il proprio guerriero Z, esplorare un hub online condiviso, combattere online e rivivere le principali saghe dell’universo di Dragon Ball con una struttura da action-RPG. Ideale per i fan di Dragon Ball e per chi cerca un titolo ricco di contenuti, longevo e fortemente personalizzabile. Scontato fino al 70% durante il weekend.





Hell Let Loose



Sparatutto in prima persona ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, noto per il suo approccio realistico e tattico. Le partite da 50 contro 50 richiedono coordinazione, strategia e comunicazione, con ruoli ben distinti e una forte componente cooperativa. Non è il classico shooter arcade: Hell Let Loose punta su immersione, pianificazione e fedeltà storica. Giocabile anche oltre il weekend grazie alla sua presenza nel catalogo Game Pass. In sconto del 50% per l’acquisto permanente.

Come partecipare ai Free Play Days

Per giocare gratuitamente a questi titoli fino all’8 giugno, serve un abbonamento attivo a uno dei seguenti servizi: Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Standard, Xbox Game Pass Ultimate (potete anche usare Amazon).

I passaggi per accedere sono semplici:

Cerca uno dei giochi nello store Xbox. Seleziona "Installa, incluso con Game Pass" oppure "Prova gratuita". Scarica e gioca finché l’iniziativa è attiva.

Conviene approfittarne? Senza dubbio. Xbox Free Play Days è un’occasione eccellente per provare giochi che magari non avresti considerato, oppure per testare un titolo prima di acquistarlo a prezzo scontato.

In particolare, Hell Let Loose rappresenta un buon ingresso nel genere FPS tattico, mentre Xenoverse 2 continua ad essere una scelta solida per gli appassionati di Dragon Ball.

Restando in tema Game Pass, nella nostra notizia trovi l'elenco dei primi giochi gratis di giugno 2025.