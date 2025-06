A pochi giorni dall'attesissimo Xbox Games Showcase, Microsoft sgancia una nuova ondata di titoli in arrivo su Xbox Game Pass tra ritorni cult, day one intriganti e qualche sorpresa per tutte le età. Ecco cosa ci aspetta.

Se siete già abbonati al servizio (e se non lo siete, potete sempre farlo tramite Amazon), è il momento di prendere carta e penna.

Come segnalato dal sito ufficiale Xbox, di seguito trovate l’elenco dei titoli in arrivo su Game Pass nella prima metà di maggio, con piattaforme e date di disponibilità.

Prima ondata giochi gratis Xbox Game Pass giugno 2025

5 giugno

Baldur’s Gate & Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (Cloud e Console)

I capolavori RPG isometrici tornano in versione rimasterizzata. Oltre 100 ore di contenuti tra avventure epiche, scelte morali, espansioni come Throne of Bhaal e Siege of Dragonspear, e ora anche su Xbox Cloud Gaming.





Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Indossa l’armatura di un Space Marine in questa remaster brutale e frenetica. Armi devastanti, orchi a frotte e un mondo oscuro ti aspettano in una delle IP sci-fi più iconiche.





Barbie Project Friendship (Cloud, Console, PC)

Una nuova avventura cooperativa in stile sim-life, dove due Barbie dovranno salvare un centro comunitario a Malibu. Tra missioni, minigiochi e customizzazione, un titolo per un pubblico più giovane (ma non solo).



Kingdom: Two Crowns (PC)

Uno strategico side-scroller affascinante e rilassante, tra pixel art e meccaniche difensive. Perfetto in co-op.





EA Sports FC 25 (Cloud, Console, PC – via EA Play)

Il calcio torna su Game Pass al day one grazie a EA Play. FC 25 promette nuovi schemi tattici e modalità immersive. Incluso anche il Supercharge Pack con carte Rare Gold (82+) e prestiti top.





The Alters (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Sci-fi e psicologia si fondono in un survival profondo: sei Jan, bloccato su un pianeta ostile, e puoi creare versioni alternative di te stesso per sopravvivere. Uno dei titoli più intriganti in arrivo, disponibile dal day one.





FBC: Firebreak (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Sparatutto cooperativo in prima persona ambientato in un’agenzia federale in stile Control. Il team Firebreak dovrà affrontare crisi paranormali in una campagna intensa e surreale.



Crash Bandicoot 4: It’s About Time (Console, PC)

Il ritorno di Crash e Coco in una delle piattaforme più folli e colorate degli ultimi anni. Multiversi, maschere quantiche e sfide a raffica per fan vecchi e nuovi.



Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Nuova avventura stand-alone nell’universo di Lost in Random. Combattimenti in tempo reale mescolati a meccaniche basate sul lancio di dadi: punitivo e affascinante, con una regina in cerca di redenzione.

Giugno si preannuncia esplosivo per Game Pass: dagli RPG leggendari di Baldur’s Gate a nuove IP come The Alters e FBC: Firebreak, passando per il calcistico FC 25, ce n’è davvero per tutti i gusti.

E con l’Xbox Games Showcase ormai alle porte (qui i dettagli), questa sembra solo l’antipasto.