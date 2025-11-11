Come anticipato sulle nostre pagine, Sony ha confermato un nuovo e atteso State of Play, questa volta dedicato esclusivamente ai titoli provenienti da Giappone e Asia. L’appuntamento è fissato per oggi, 11 novembre, alle ore 23:00 italiane, e promette di svelare alcune delle novità più interessanti per i fan di JRPG, action game nipponici e produzioni asiatiche.

Non sono ancora stati comunicati i dettagli sulla durata, ma basandosi sugli eventi tematici precedenti, possiamo aspettarci uno showcase di 20-40 minuti ricco di contenuti, con trailer gameplay, scene inedite e possibili reveal su franchise consolidati o nuove IP provenienti dal Sol Levante.

Gli sviluppatori giapponesi, storicamente legati alle piattaforme PlayStation, potrebbero mostrare aggiornamenti su titoli già annunciati o presentare progetti del tutto nuovi, sia da parte dei grandi studi come Capcom, Square Enix, Bandai Namco e Koei Tecmo, sia dal panorama indie emergente.

Come sempre, potrete seguire lo State of Play Japan su YouTube, nel player che trovate poco sopra. Sony ha però confermato che la trasmissione sarà disponibile solo in lingua inglese, senza traduzione italiana. Per comodità, basterà tornare su questa pagina pochi minuti prima dell’inizio per godersi lo show in diretta.

Non si tratterà di semplici aggiornamenti generici: l’evento promette comunque sorprese, anche se al momento non ci è dato sapere quali con certezza. Come sempre, la redazione di SpazioGames.it seguirà lo showcase in tempo reale per portarvi tutte le notizie più importanti e le sorprese in arrivo dal Giappone.

Prodotto in caricamento

Restando in tema, avete letto che PlayStation 5 continua la sua corsa trionfale nel mercato globale: la console ha ora superato tantissimi milioni di unità distribuite.

Ma non è tutto: PlayStation Portal conquista gli utenti: il dispositivo portatile di Sony batte ogni altro metodo di Remote Play: leggi tutti i dettagli del caso nella nostra notizia.