Sony si prepara a svelare le sue carte per il mercato orientale con un nuovo State of Play dedicato esclusivamente ai titoli provenienti da Giappone e Asia. L'appuntamento è fissato per domani, 11 novembre, alle 23:00 ora italiana, e rappresenta un'occasione ghiotta per tutti gli appassionati di JRPG, action game nipponici e produzioni asiatiche che da sempre caratterizzano il catalogo PlayStation. La scelta di dedicare un evento specifico a questa regione sottolinea l'importanza strategica del mercato orientale per Sony Interactive Entertainment, storicamente fucina di alcune delle IP più iconiche del panorama videoludico.

L'evento è stato ufficialmente denominato "State of Play Japan" dalla casa nipponica, un dettaglio tutt'altro che casuale che evidenzia il focus geografico della presentazione. Gli sviluppatori giapponesi hanno da sempre un rapporto privilegiato con le piattaforme PlayStation, e questo showcase potrebbe riservare sorprese significative per chi attende novità su franchise consolidati o nuove proprietà intellettuali provenienti dal Sol Levante.

Le aspettative della community sono già alle stelle, considerando che il gaming giapponese sta vivendo una vera e propria rinascita negli ultimi anni. Tra possibili aggiornamenti su titoli già annunciati e potenziali reveal inediti, gli occhi saranno puntati su studi di sviluppo come Capcom, Square Enix, Bandai Namco, Koei Tecmo e le divisioni interne di Sony stesse, senza dimenticare realtà indie che stanno emergendo con forza dal mercato asiatico.

La durata dello showcase non è stata ancora comunicata ufficialmente, ma gli State of Play tematici solitamente oscillano tra i 20 e i 40 minuti di contenuti, concentrandosi su trailer gameplay, interviste agli sviluppatori e date di uscita concrete.

Vale la pena ricordare che Sony ha adottato negli ultimi anni una strategia di comunicazione frammentata, preferendo eventi digitali mirati a specifici segmenti di pubblico piuttosto che mega-conferenze generaliste. Questa scelta permette di valorizzare meglio singole aree geografiche e generi videoludici, evitando la dispersione tipica delle presentazioni onnicomprensive.