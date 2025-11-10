PlayStation Portal è nato con un obiettivo preciso: offrire un’esperienza di gioco in streaming perfettamente ottimizzata per l’ecosistema PlayStation. E a giudicare dai dati condivisi da Sony, l’esperimento è riuscito. Il dispositivo portatile dedicato al Remote Play non solo è diventato il metodo più utilizzato per accedere ai giochi PS5 a distanza, ma si è anche rivelato uno degli accessori di maggior successo nella storia recente della compagnia giapponese.

Secondo quanto riportato da Tech Radar, circa il 5% dei possessori di PS5 negli Stati Uniti possiede oggi un PS Portal — una percentuale sorprendentemente alta per un prodotto di nicchia lanciato come esperimento tecnologico. Ma la vera notizia è un’altra: chi utilizza PS Portal gioca di più. Lo conferma Takuro Fushimi, Senior Manager of Product Development presso Sony, che ha svelato come gli utenti del dispositivo siano “più coinvolti” e “più attivi” rispetto a chi si affida ad altri metodi di Remote Play, come smartphone, PC o persino altre console PlayStation.

Prodotto in caricamento

“I dati mostrano che gli utenti di PS Portal sono più impegnati dei non utenti,” ha dichiarato Fushimi. “PS Portal è ormai diventato il dispositivo più utilizzato per il Remote Play su PS5, superando PC, mobile, PS4 e persino un’altra PS5.”

Un risultato che non stupisce del tutto: chi acquista PS Portal lo fa proprio per giocare in streaming, ma resta impressionante la rapidità con cui l’accessorio ha conquistato una base solida di appassionati. L’aggiornamento più recente, che permette agli abbonati PS Plus Premium di accedere al cloud gaming senza la necessità di una PS5 fisica, ha ampliato ulteriormente le potenzialità del dispositivo, aprendo la porta a un catalogo di oltre 2.800 titoli giocabili direttamente dal cloud.

Interessante anche osservare come sia cambiata la percezione del pubblico. Prima del lancio, nel 2023, un sondaggio condotto su quasi seimila giocatori rivelava che il 60% di loro non aveva intenzione di acquistare PS Portal, e un terzo dichiarava un disinteresse totale. Due anni dopo, le cifre si sono ribaltate: più della metà degli intervistati afferma ora di possedere la console portatile, e il 32% la utilizza almeno una volta alla settimana.

Da curiosità di mercato a punto di riferimento per il gioco in streaming, PS Portal ha dimostrato che l’idea di una “seconda finestra” sulla propria PS5 può diventare qualcosa di più di un accessorio: un nuovo modo, fluido e immediato, di vivere l’ecosistema PlayStation.