Dove vedere il Nintendo Direct del 14 settembre in italiano

La notizia era nell'aria da tempo, ma nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità: oggi 14 settembre alle ore 16.00 si svolgerà un nuovo Nintendo Direct.

Le presentazioni di casa Nintendo sono ormai considerate un vero e proprio evento: in questo nuovo Direct ci aspettano ben 40 minuti di trailer e tante novità in arrivo su Switch per quest'inverno (trovate il modello OLED su Amazon).

Come di consueto, la grande N proporrà in diretta anche una trasmissione in contemporanea tradotta in lingua italiana, con sottotitoli in tempo reale.

Potrete seguire il nuovo Nintendo Direct direttamente sul sito ufficiale o, più comodamente, tramite il canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia nel video che vi allegheremo qui di seguito:

Inoltre, potrete seguire la diretta anche tramite il canale Twitch di SpazioGames, dove commenteremo tutti gli annunci insieme al nostro Francesco Corica — che, per qualche motivo, sta parlando di sé stesso in terza persona.

Al momento non è stata offerta alcuna anticipazione sui videogiochi Switch che saranno svelati, ma sappiamo soltanto che ci saranno esclusivamente titoli previsti per la prossima stagione invernale.

Secondo alcune indiscrezioni, potremmo però assistere a uno dei ritorni più attesi dei fan: parliamo della saga racing futuristica F-Zero, che potrebbe mostrarsi con un nuovo capitolo.

Ovviamente non può esserci alcuna certezza senza annunci ufficiali, motivo per il quale vi invitiamo nuovamente a seguire la diretta insieme alla nostra redazione.

Sulle nostre pagine, potrete inoltre trovare a tempo debito il recap completo del Nintendo Direct del 14 settembre, qualora voleste rivedere uno dei trailer o non foste in grado di seguirlo in tempo reale.

Chissà se arriveranno anche dei chiarimenti sullo sviluppo di Metroid Prime 4: sono ormai passati oltre 6 anni dal celebre annuncio, senza alcuna reale novità all'orizzonte. Difficile ipotizzare un lancio proprio nella finestra invernale, ma la speranza resta comunque l'ultima a morire.