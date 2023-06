Dopo Zelda, gli autori di Genshin Impact vogliono sfidare Animal Crossing

Dopo gli evidenti riferimenti — almeno durante il periodo di lancio — a The Legend of Zelda Breath of the Wild in Genshin Impact, HoYoverse potrebbe essere pronta a cambiare completamente genere di gameplay, prendendo ispirazione da un altro grande franchise Nintendo.

Secondo le ultime indiscrezioni, il team di sviluppo potrebbero infatti aver deciso di iniziare i lavori su un nuovo simulatore di vita, fortemente ispirato alla saga di Animal Crossing (trovate New Horizons su Amazon).

Advertisement

Come riportato da Dexerto, l'indiscrezione arriva direttamente dallo streamer SipSipStefen, che ha pubblicato sul proprio account Twitter un insieme di screenshot provenienti da questo presunto nuovo simulatore di vita di HoYoverse.

Le immagini in questione sono state successivamente rimosse per violazione del copyright, dando dunque credibilità alle indiscrezioni: lo streamer ha poi rimosso il post in questione, ammettendo di aver ricevuto una notifica di Cease & Desist dal team legale dello studio.

Quando si tratta di indiscrezioni non confermate, vi invitiamo come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma se tale leak dovesse confermarsi veritiero vorrebbe dire che Animal Crossing potrebbe presto accogliere un concorrente particolarmente importante, tenendo conto dei recenti successi ottenuti da HoYoverse sul mercato.

Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine in caso di ulteriori novità: nel frattempo, ricordiamo che anche Honkai Star Rail si è rivelato un fenomeno di grande successo, riuscendo a guadagnare oltre 100 milioni di dollari in meno di un mese.

Ovviamente Genshin Impact continuerà a essere oggetto di importanti aggiornamenti: proprio pochi giorni fa è stata svelata ufficialmente la patch 3.8, ricca di novità gratuite e in arrivo per il prossimo 5 luglio.

Il successo del free-to-play di HoYoverse non poteva che ispirare, a sua volta, nuovi cloni gratuiti da scoprire: uno dei più interessanti è Tower of Fantasy, che dopo l'esordio su PC e mobile è pronto a sbarcare su PS5 dal prossimo agosto.