Dopo Professor Layton, l'autore vuole fare «giochi erotici e violenti»

Si sa che i creativi hanno spesso bisogno di nuove sfide, e il CEO di Level-5 ha intenzione di fare qualcosa di ben diverso dallo stile di giochi soliti dell'azienda come Professor Layton.

La prolifica serie di avventure, i cui ultimi episodi trovate anche su Nintendo Switch (tramite Amazon), è stata tra i fiori all'occhiello di Level-5 negli anni, ma nel futuro potrebbe esserci qualcosa di diverso.

Come riporta VGC, infatti, il fondatore e CEO di Level-5, Akihiro Hino, ha detto che un giorno vorrà realizzare giochi molto meno carini del solito. Niente Professor Layton, Inazuma Eleven, Ni no Kuni e Yo-kai Watch, ma giochi erotici e violenti.

In una intervista rilasciata per celebrare il 25esimo anniversario di Level-5 e Grasshopper Manufacture, Hino ha parlato anche con Goichi Suda, CEO di Grasshopper.

È proprio l'eclettico lavoro di Suda51 ad aver ispirato la dichiarazione di Hino, che ha affermato che «i creatori che riescono a rilasciare titoli così innovativi nel mondo sono straordinari».

Proprio per questo ha svelato che vorrà fare giochi molto più maturi di quelli già noti:

«Se dovessi metterla in termini estremi, arriverei al punto di dire che voglio creare cose come giochi erotici e giochi 18+ con violenza. C’è un "mondo anormale" dentro di me ma non sto cercando di andarci, sto solo creando cose dalla parte giusta della mia mente. Tuttavia, nel profondo, ho tanta voglia di visitare quel mondo anormale.»

Una dichiarazione decisamente curiosa, che Hino ha approfondito ulteriormente dicendo: «Una volta che sentirò che Level-5 è stabile e avrò lo spazio per fare ciò che voglio, lo farò».

Nel frattempo Professor Layton non sembra voglia andarsene presto, e non sarà ancora il momento per i giochi erotici e violenti di Hino.

Il prossimo capitolo in uscita per Nintendo Switch, infatti, ci conferma che la console di Kyoto sarà attiva ancora almeno fino al 2025.