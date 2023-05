Dopo i giochi gratis, Epic Games ora restituirà pure i soldi

Epic Games ha ormai consolidato la sua tradizione di giochi gratis, alla quale aggiungerà anche un programma fedeltà con un bonus importante.

Visto che comprare i videogiochi a prezzo pieno è ormai fuori moda (e per i più vintage c'è sempre Amazon), lo store online ha lanciato questa nuova iniziativa.

Advertisement

Una cosa che già Sony aveva fatto con PlayStation Stars, un programma dedicato ai fan più accaniti con premi digitali anche unici.

Iniziativa che ha continuato ad andare avanti con una certa regolarità, con nuovi premi aggiunti nel tempo.

Le Ricompense Epic saranno un nuovo esponente di questi programmi fedeltà, che sono disponibili da oggi.

Annunciato oggi insieme ai classici giochi gratis sul sito ufficiale, Epic Games si prepara a ricompensare i propri fan.

Il vantaggio è la possibilità di recuperare il 5% in ricompense su ogni acquisto idoneo completato sull'Epic Games Store.

Ricompense Epic non richiede nessuna registrazione ed è semplicemente attivo nel momento in cui farete un acquisto.

Tutte le persone che possiedono un account Epic Games vengono iscritte al programma, cominciando a generare il cashback del 5% da giochi, applicazioni, add-on o valuta virtuale sull'Epic Games Store, inclusi i V-buck di Fortnite.

Le ricompense verranno aggiunte al saldo due settimane dopo aver effettuato un acquisto, e saranno utilizzabili durante il checkout per ottenere uno sconto sugli acquisti idonei futuri, oppure in seguito. Le ricompense hanno una scadenza, ma è molto lunga perché si tratta di 25 mesi a partire dalla data in cui sono state accreditate.

Un motivo in più per gravitare nei meandri di Epic Games, insomma, oltre ai classici giochi gratis che sono sempre graditi ovviamente.

Parlando di giochi gratis, vi raccomandiamo anche di dare un'occhiata ai giochi gratis di Xbox, che nel weekend vi offre ben quattro titoli.