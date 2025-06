Una delle decisioni più discutibili di Mario Kart World è stata l'inclusione di diversi tracciati collegati tra loro: un'idea che, nelle intenzioni di Nintendo, doveva servire a rendere più "vivo" il mondo di gioco, ma che in realtà portava spesso a gare che si limitavano a semplici linee rette per la maggior parte del tempo.

I giocatori avevano però trovato uno stratagemma per limitare la loro comparsa durante le partite online: selezionando una pista casuale tra le scelte proposte, il gioco veniva obbligato a selezionare sempre circuiti "completi".

Questo di fatto trasformava Mario Kart World (lo trovate su Amazon) in un'esperienza più simile ai suoi predecessori, con piste intere da almeno 3 giri l'uno.

Sfortunatamente, sembra che Nintendo non abbia apprezzato questo trucco quanto i suoi utenti: come ci segnala Twisted Voxel, la casa di Kyoto ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua esclusiva Switch 2, sistemando quello che veniva considerato un semplice errore.

Adesso la scelta casuale includerà dunque non solo tutti i circuiti "completi", ma anche le varianti collegate con altri circuiti, rendendo dunque quasi impossibile evitare le "intermissioni" tra una pista e l'altra.

Una modifica francamente discutibile e che sta già incontrando le critiche di diversi giocatori, che si stanno sentendo obbligati a giocare in un modo che non ritengono altrettanto divertente.

In ogni caso, devo evidenziare che la scelta casuale permetterà comunque una minima possibilità di accedere a quelle piste, il che significa che probabilmente continuerà a essere scelta dalla maggior parte dei giocatori online.

La mancanza di consistenza, tuttavia, sarà decisamente frustrante e potrebbe allontanare diversi utenti dai match online con sconosciuti, affidandosi invece alle lobby con amici.

Personalmente mi auguro che Nintendo ascolti i feedback e decida di tornare indietro sui suoi passi, dato che il precedente sistema era perfetto e garantiva ampia libertà di scelta agli utenti.

Ad ogni modo, l'aggiornamento di Mario Kart World sistema anche alcuni bug che potevano verificarsi sulle piste "Giungla di Dinodino" e "Cinema spettrale", quindi non abbiamo solo brutte notizie da riportarvi.

La patch è già disponibile per il download da questo momento e, ovviamente, sarà necessario scaricarla per continuare ad accedere ai contenuti online.