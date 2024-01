Dopo Baldur's Gate 3, Hasbro annuncia il prossimo videogioco di D&D

Dopo Baldur's Gate 3, i mondi di D&D continueranno a fare le loro incursioni nei videogiochi, stavolta con un progetto in VR che è stato appena annunciato da Resolution Games e Wizards of the Coast.

Dal tavolo al visore della realtà virtuale, per la prima volta, con un progetto ideato da un team di sviluppo decisamente esperto in questo particolare settore.

Advertisement

L'annuncio è arrivato in maniera congiunta dalle due realtà coinvolte, che collaboreranno ovviamente per questo progetto che rappresenta una prima volta assoluta per Dungeons & Dragons.

Non mancano di certo i videogiochi ispirati al gioco di ruolo più famoso del mondo, ben oltre il clamoroso Baldur's Gate 3 che è solo l'ultimo esponente videoludico del franchise in grado di vincere premi anche nel 2024, ma finora nessuno aveva mai tentato l'esperimento della realtà virtuale.

Resolution Games, lo studio dietro Demeo e Demeo Battles, ha annunciato una partnership con Hasbro per pubblicare il titolo, che sarà un progetto molto grande a quanto pare.

Tommy Palm, fondatore e CEO del team di sviluppo, si è dichiarato ovviamente molto entusiasta del progetto:

«Come chiunque abbia giocato a Demeo può immaginare, siamo incredibilmente grandi fan dei giochi di ruolo da tavolo. [...] Siamo davvero onorati di avere l’opportunità di lavorare con una proprietà intellettuale così incredibile e non vediamo l’ora di condividere i primi dettagli di questo nuovo progetto in futuro.»

Demeo è effettivamente la cosa più vicina ad una vera sessione di Dungeons & Dragons che si sia mai vista nei videogiochi, e sarà interessante vedere il team di sviluppo all'opera con il franchise più famoso relativamente al mondo dei giochi di ruolo tabletop.

Anche Eugene Evans, SVP Digital Strategy and Licensing di Wizards of the Coast e Hasbro, ha definito Resolution Games il "partner ideale" per creare un videogioco di D&D meritevole di attenzione.

Non è chiaro che tipo di videogioco sarà ovviamente, se rappresenterà una sessione tipica di D&D oppure proporrà una sua storia e dinamiche peculiari. Inutile dire che la realtà virtuale sarà un ostacolo per molti videogiocatori, per tecnologia e fasce di prezzo, ma la speranza è che il progetta possa comunque trovare il suo posto nel mercato.

Nel quale i videogiochi di D&D non mancano, anzi, perché ce ne sono vari in sviluppo e uno di questi è dagli autori di Payday 3.

Se volete prepararvi a questo nuovo videogioco di Dungeons & Dragons nel migliori dei modi potete recuperare i manuali base su Amazon, da oggi anche in un nuovo cofanetto.