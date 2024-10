Dopo 6 mesi di assenza, Let Me Solo Her tornerà a seminare il panico su Elden Ring

Quando la community di Elden Ring ha dovuto fare i conti con Malenia, un eroe inaspettato è arrivato a fare giustizia e manifestare la sua superiorità: ci riferiamo ovviamente al leggendario Let Me Solo Her, improbabile Senzaluce con indosso soltanto un vaso in testa.

Il giocatore ha compiuto imprese così incredibili da essere stato omaggiato perfino da Bandai Namco, che ha deciso di onorarlo regalandogli una vera spada da collezione.

Advertisement

Tuttavia, il giocatore riuscì anche ad attirare le ire degli sviluppatori, ricevendo un ban di 6 mesi a causa di una mod utilizzata in un video, con l'unico scopo di permettere al suo personaggio di inscenare uno dei tipici balletti di Fortnite.

Let Me Solo Her non ha però smesso di allenarsi ed è sbarcato anche sull'espansione Shadow of the Erdtree (trovate l'edizione completa su Amazon), ma per ovvi motivi ha dovuto utilizzare un account secondario e cambiare nome per tornare a giocare.

La leggenda "originale" sta però finalmente per tornare: come segnalato da GamesRadar+, il Senzaluce ha annunciato orgoglioso la sua "liberazione" dal ban di 6 mesi che lo teneva incatenato.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Una punizione probabilmente troppo severa per quella che era alla fine voleva essere solo una mod divertente, ma adesso che la sentenza è stata pagata potrete tornare ad evocare Let Me Solo Her per darvi una mano nelle battaglie più difficili.

E farci sentire tutti quanti probabilmente un po' più scarsi del solito, probabilmente: un piccolo prezzo da pagare per assistere nuovamente alle sue imprese.

Di sicuro le sfide in Shadow of the Erdtree non mancheranno, ma la leggenda ha dimostrato di essere più che in grado di affrontarle. Anche e soprattutto da solo.

L'espansione di Elden Ring sta venendo utilizzata anche per risolvere uno dei più grandi misteri rimasti irrisolti del capitolo principale: forse le lune multiple avranno una spiegazione.