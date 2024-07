Let Me Solo Her ha compiuto un'altra impresa epica

Sin dall'uscita di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, il mese scorso, la leggenda della community Let Me Solo Her è stata al fianco di tutti noi, martoriata, ammaccata e ridotta in poltiglia da tutti gli scontri con i boss del gioco.

Let Me Solo Her è diventato celebre ormai nel 2022, quando ha iniziato a offrire aiuto ai giocatori che faticavano per battere il boss più difficile del gioco (che trovate su Amazon), ovvero Malenia.

Nonostante ciò, Let Me Solo Her (che nel mentre ha cambiato nome) è migliorato sempre di più man mano che prendeva confidenza con i più grandi villain del souls di From.

Let Me Solo Him ha aiutando gli altri giocatori a superare uno dei principali ostacoli del DLC, Messmer l'Impalatore.

Ma, dopo aver superato Messmer con successo, l'eroe ha poi rivolto la sua attenzione al boss finale del DLC, uno che meno di due settimane fa lo stava prendendo a calci nel sedere (attenzione, da ora seguono spoiler sul boss finale del DLC), come riportato anche da The Gamer.

Trasformatasi in Let Me Solo Them, la leggenda di Elden Ring si è accampata fuori dall'arena per Radahn, e all'inizio di questa settimana ha caricato sul proprio canale YouTube un'altra impresa.

Dopo essere stato evocato nel mondo di un altro giocatore chiamato I'm Sorry, Let Me Solo Her/Him/Them si è dedicato a fare secco Radahn con la precisione che gli è propria.

Armato di tre diversi Rapier Antspur, il metodo consiste essenzialmente nel pungolare Radahn a morte, infliggendogli il maggior numero possibile di alterazioni di stato, il tutto schivando perfettamente ogni singolo attacco che Radahn e Miquella sferrano.

Per il povero Radahn è una morte lenta e dolorosa: con questo metodo, Let Me Solo Her sconfigge il boss finale senza subire alcun danno. Insomma, la leggenda continua.

