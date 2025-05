DOOM 3 torna a far paura nel remake fan-made Unreal Engine

Uno dei capitoli più discussi e atmosferici della saga DOOM sta vivendo una seconda giovinezza grazie a un remake non ufficiale davvero sorprendente.

DOOM 3 è infatti protagonista di un progetto fan-made sviluppato in Unreal Engine 5.5, e il risultato – visibile in un nuovo video pubblicato online – è semplicemente spettacolare.

A lavorarci è François Montagud, sviluppatore indipendente che sta aggiornando e migliorando vari aspetti visivi e di gameplay del titolo originale di id Software (avvistabile su Amazon).

Il progetto, che al momento non è disponibile per il download pubblico, punta a ricreare l’atmosfera tesa e claustrofobica dell’originale con tecnologie moderne, e ci riesce benissimo.

Nel video condiviso (che trovate poco sopra), possiamo vedere illuminazione dinamica migliorata, effetti visivi potenziati, un sistema di shooting più reattivo, IA più responsiva e nuovi effetti sonori.

A colpire in particolare è la resa del fumo che si solleva dal corpo di un nemico abbattuto, visibile intorno al minuto 2:20, che mostra quanto il nuovo motore sappia restituire una fisicità e un realismo mai visti prima nella serie.

Nonostante si tratti di una tech demo ancora lontana dall’essere un gioco completo, è innegabile che il lavoro svolto sia impressionante e rappresenti un omaggio rispettoso e potente a uno dei titoli più particolari del franchise.

Nel frattempo, per chi non vede l’ora di tornare a impugnare il fucile a pompa, l’attesa per il prossimo capitolo ufficiale sta per finire: DOOM: The Dark Ages sarà disponibile la prossima settimana su PC e console (e lo abbiamo provato), promettendo un mix letale tra l’azione di DOOM Eternal e un mondo più aperto da esplorare.

Se questo remake amatoriale vi ha stuzzicato, non vi resta che tenerlo d’occhio: magari un giorno lo vedremo completato o giocabile pubblicamente. Per ora, ci accontentiamo di goderci un assaggio davvero ben realizzato.