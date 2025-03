Disco Elysium annuncia una nuova versione che sfida... TikTok

Disco Elysium non avrà effettivamente un seguito ufficiale, però ZA/UM proverà a rilanciarlo con una versione su mobile che vuole insinuarsi nella community di TikTok.

Come riporta IGN US, il team di sviluppo ha annunciato la versione mobile di Disco Elysium, ma non sarà un semplice porting.

ZA/UM intende proporre una vera e propria reinvenzione progettata per sessioni di gioco brevi e immersive, accompagnate da una narrazione completamente doppiata e da ambientazioni tridimensionali esplorabili a 360°.

La nuova versione mobile di Disco Elysium rappresenta un tentativo audace di catturare l'attenzione della "generazione TikTok", come dichiarato esplicitamente dal direttore dello studio Denis Havel:

«Intendiamo catturare l'utente di TikTok con rapide dosi di storie avvincenti, arte e audio, creando in ultima analisi una forma di intrattenimento completamente nuova e profondamente coinvolgente.»

Vista la soglia di attenzione inesistente del pubblico medio del social cinese, questa è un'impresa davvero impossibile anche considerato il tenore della narrazione e dei dialoghi di Disco Elysium, che di certo non sono da sessione mordi-e-fuggi.

Chris Priestman, Narrative Lead del progetto, ha descritto il gioco come «ciò che gli audiolibri vorrebbero essere», evidenziando l'ambizione narrativa che contraddistingue questa versione mobile.

ZA/UM adotterà anche un modello di distribuzione che permette ai giocatori di provare gratuitamente i primi due capitoli del gioco, per poi effettuare un unico acquisto per sbloccare l'esperienza completa, senza pubblicità. L'obiettivo è dare ai giocatori la possibilità di prendere «una decisione informata sul loro potenziale acquisto», ha dichiarato lo studio.

L'ambizione è altissima e, in tutta onestà, è difficile che un porting mobile possa catturare quella generazione di utenti, ma apprezzo moltissimo la volontà dello studio di provarci. Sarà almeno un "ritorno" nel mondo di gioco di qualche tipo, visto che il franchise è formalmente morto.

L'annuncio della versione mobile di Disco Elysium, che sarà lanciata nell'estate del 2025, arriva a stretto giro dalla presentazione di Project C4, un nuovo titolo dello studio che sembra voler espandere ulteriormente i propri orizzonti creativi.