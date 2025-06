L’annuncio dell’arrivo di Stellar Blade su PC da parte di Shift Up ha subito acceso le fantasie — in tutti i sensi — della community modder.

Ed era solo questione di tempo prima che apparisse la prima nude mod dedicata a Eve, la protagonista dell’action coreano.

Ma la sorpresa è che questa mod non solo è già disponibile prima del lancio ufficiale del gioco su PC (la versione console la trovate su Amazon), ma è anche realizzata con una cura decisamente sopra la media.

Diversamente da molte nude mod, che spesso si limitano a rimpiazzare le texture degli abiti originari (con risultati discutibili e deformazioni evidenti del modello), in questo caso parliamo di un vero e proprio modello 3D completamente nudo, creato ad hoc per Eve.

Il risultato è una resa visiva che, pur trattandosi di un contenuto non ufficiale e amatoriale, raggiunge livelli di qualità sorprendenti.

Chi ha già testato la mod sottolinea l’attenzione ai dettagli: dalla palette cromatica coerente con il resto del corpo fino all’assenza delle classiche “linee di giuntura” visibili sul collo o sui polsi, tutto è pensato per risultare il più naturale possibile.

Senza entrare nel merito etico o artistico, è chiaro che questo mod segna un nuovo standard tecnico nel genere.

Ovviamente, per ragioni di contenuto, non condividerò né screenshot o video di sorta, né fornirò in alcun modo i link per chi volesse "esplorare" queste modifiche con mano.

In ogni caso, ne approfitto per ribadire anche un principio fondamentale: se non vi piacciono questi contenuti, potete semplicemente ignorarli.

Le mod non sono parte dell’esperienza originale del gioco e non intaccano in alcun modo la vostra possibilità di godervi Stellar Blade così com’è stato pensato dagli sviluppatori.

E se vi va, sappiate che da ora potete provare Stellar Blade su PC gratis: ecco come scaricare la demo.