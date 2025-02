Nintendo Switch 2 è decisamente "nel futuro" di Monster Hunter Wilds

Ora che Nintendo Switch 2 sembra sempre più vicina in molti cominciano a chiedersi se i videogiochi attuali arriveranno anche sulla prossima generazione di Nintendo, e tra questi c'è senz'altro Monster Hunter Wilds.

Visto che manca davvero poco all'arrivo del titolo Capcom (lo potete anche recuperare su Amazon) e il suo approdo futuro su Switch 2 potrebbe essere la proverbiale ciliegina sulla torta per la community Nintendo.

Monster Hunter Wilds arriverà su Nintendo Switch 2? Non è da escludere, stando a quanto riporta MyNintendoNews.



Capcom ha discusso con Ryozo Tsujimoto, produttore di Monster Hunter Wilds, la possibilità che il gioco in arrivo venga lanciato anche sulla citata Nintendo Switch 2.

Tsujimoto ha dichiarato che, trattandosi di un annuncio recente, il team dovrà prendersi del tempo per comprendere meglio la natura dell’hardware e valutarne l’utilizzo:

«Siamo anche un po' nella stessa posizione di tutti gli altri con Switch 2: è un annuncio così nuovo, e dovremmo prenderci del tempo nel prossimo futuro per sapere esattamente la natura dell'hardware e come lo useremo al meglio, e questo è qualcosa che sarà nel futuro per noi.»

Se Nintendo Switch 2 avrà un lancio importante è lecito pensare che Capcom troverà un modo per far girare il possente action sulla nuova versione della console ibrida di Nintendo.

La quale, per altro, sembra essere addirittura già in circolazione nel mercato nero. Magari Capcom potrebbe intercettarne una per capire come funziona l'hardware.

Intanto, Monster Hunter Wilds è confermato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, con un lancio previsto per il 28 febbraio 2025.

Tsujimoto ha parlato anche con noi, lo sapevate? Qui trovate il resoconto della nostra intervista con il produttore.

Nel frattempo vi ricordiamo che abbiamo passato ben 4 ore in sua compagnia, e potete scoprire le nostre impressioni nel nostro provato molto esteso.