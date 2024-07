Digital Foundry ha scelto l'esclusiva Switch con la migliore grafica (e non è Zelda)

Con la generazione Switch che si sta ormai avviando verso la conclusione — anche se Nintendo ha dimostrato di avere ancora qualche cartuccia da sparare — è arrivato il momento di iniziare a trarre delle conclusioni sul suo impressionante catalogo.

La grande N ha dimostrato come sempre di saper supportare adeguatamente le proprie console con una ricca selezione di esclusive che, pur con un hardware molto più arretrato rispetto alle concorrenti, ha saputo regalare alcune sorprese interessanti.

Advertisement

Pensiamo per esempio a un The Legend of Zelda Tears of the Kingdom che forse più di tutti ha saputo spingere al massimo le capacità della piattaforma, rivoluzionando al tempo stesso il modo in cui si possono intendere gli open world.

Eppure, contrariamente a quanto potreste immaginarvi, secondo gli esperti di Digital Foundry non è stata questa l'esclusiva più impressionante a livello grafico, ma un'altra produzione che rischierebbe di passare inosservata, ma che merita comunque grandi elogi.

Come riportato su Eurogamer.net, dopo aver analizzato attentamente pro e contro di tutte le esclusive più importanti, Digital Foundry alla fine ha scelto di dare questo prestigioso riconoscimento a Luigi's Mansion 3, terzo capitolo delle avventure spettrali del fratello di Mario (lo trovate su Amazon).

Gli stessi esperti ammettono che potrebbe sembrare una sorpresa per gli utenti, ma che in termini di ambizioni visive «Luigi's Mansion 3 è fenomenale»: ad impressionare sono soprattutto le luminosità in tempo reale e l'utilizzo sapiente degli effetti di ombre, in grado di sfruttare a proprio vantaggio i limiti di Switch e senza avere nulla da invidiare ad alcuni rivali su altre console.

Di conseguenza, Digital Foundry sottolinea che si tratta del videogioco che più di tutti è in grado di mostrare cosa può fare Nintendo Switch a livello grafico, se sfruttata adeguatamente dai rispettivi team di sviluppo.

Anche il nostro Valentino Cinefra nella recensione dedicata aveva sottolineato la bontà del comparto grafico, per quello che forse inaspettatamente si è rivelato un gioiello di rara bellezza tecnica.

Sottolineiamo che anche il remake del secondo capitolo è gradevolissimo da vedere, come sottolineato dal nostro Gianluca Arena nella recensione di Luigi's Mansion 2 HD.

E chissà dunque se anche un ipotetico quarto capitolo su "Switch 2" sarebbe in grado di fare perfino meglio.