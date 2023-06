Diablo 4, i fan criticano una feature "orribile"

Uno degli aspetti più affascinanti di Diablo 4 è la possibilità di poter scoprire diversi stili di gioco, scegliendo di creare più personaggi per affrontare nuovamente le missioni con moveset e abilità totalmente differenti.

Si tratta di una feature che incentiva la rigiocabilità e che rappresenta da sempre uno dei principali punti di forza della serie ideata da Blizzard, che con il quarto capitolo (lo trovate su Amazon) è riuscita a fare breccia anche tra i fan meno esperti.

Advertisement

Proprio nelle scorse ore il publisher aveva infatti confermato di aver già incassato addirittura oltre 666 milioni di dollari in pochi giorni: cifre letteralmente "infernali" che confermano come si tratti di una delle produzioni più importanti del 2023.

Tuttavia, sembra proprio che Blizzard non abbia tenuto conto del fatto che molti giocatori non gradiscano dover ripartire interamente da capo con nuovi personaggi. E non intendiamo solo da un punto di vista delle statistiche, ma anche e soprattutto per i progressi della mappa.

ComicBook segnala infatti alcuni commenti dei fan su Reddit, che definiscono l'assenza di una progressione della mappa condivisa come una feature "orribile", trovando il sostegno di una larga fetta della community.

Gli utenti segnalano infatti che è incredibilmente "demotivante" dover esplorare nuovamente tutta la mappa, anche quando conoscono la zona come le loro tasche.

Avere la sensazione che i progressi fatti con un personaggio non servano a nulla sta infatti spingendo diversi utenti a rinunciare, dato che molti fan non hanno voglia di ripetere la stessa operazione più di una volta: l'augurio è che Blizzard possa ascoltare queste critiche, implementando l'opzione di condividere tutti i progressi della mappa anche con altri personaggi creati con uno specifico account.

Chissà che tale lamentela non possa essere risolta con una patch, magari tenendo conto anche di altri feedback degli utenti: nelle scorse settimane, vi avevamo infatti segnalato che alcuni giocatori non erano soddisfatti della progressione dei personaggi.

Per il momento, il team di sviluppo ha semplicemente promesso che terrà sempre in considerazione i feedback ed è pronta a migliorare Diablo 4 dove serve, incluso anche l'aspetto grafico.