Diablo 4, annunciata la beta finale gratis pre-lancio: ecco data e dettagli

Blizzard ha annunciato che a breve sarà disponibile una vera e propria "ultima possibilità" per provare gratuitamente Diablo 4 prima del lancio ufficiale, tramite un beta test finale che servirà per mettere alla prova i server in vista del day-one.

Manca ormai poco più di un mese all'uscita del quarto capitolo della saga (potete prenotarlo su Amazon) e, considerata la larga attesa del pubblico, gli autori vogliono essere sicuri di rendere disponibile il miglior titolo possibile.

Dopo aver già confermato che il titolo è entrato in fase Gold e non riceverà alcun rinvio — svelando anche un bundle a tema con Xbox Series X — nel suo ultimo livestream ufficiale Blizzard ha confermato l'arrivo di una nuova versione beta, confermando tutti i dettagli anche via e-mail a tutti gli utenti interessati.

L'ultimo beta test di Diablo 4 sarà ufficialmente disponibile dal 12 al 14 maggio: questa prova vi darà l'opportunità di provare anche gli ultimi aggiornamenti implementati in base ai feedback dell'ultima prova, avvicinandoci dunque sempre di più al day-one.

Gli sviluppatori sottolineano nel loro comunicato che questa è anche un'altra occasione per poter ottenere tutte le ricompense dell'Open Beta, qualora non le abbiate già sbloccate: raggiungendo Kyovashad otterrete il titolo Morto Iniziale/Vittima Iniziale e una volta raggiunto il livello 20 — il massimo ottenibile per questa prova — sbloccherete anche l'oggetto cosmetico Sacca del Lupo della Beta e il titolo Pioniere Prematuro/Pioniera Prematura. Tutte queste ricompense potranno poi essere importate nella versione completa di Diablo 4.

Durante la diretta livestream (via IGN.com), gli sviluppatori hanno raccontato di aver voluto limitare il level cap al 20 per fornire agli utenti una maggiore sfida rispetto alle precedenti prove, implementando allo stesso tempo anche alcune delle patch già pre-annunciate, come il nerf al Necromante.

Se riuscirete inoltre a sconfiggere il boss Ashava, otterrete una ricompensa aggiuntiva nel gioco completo: il trofeo cavalcatura Grido di Ashava. Il beta test finale sarà disponibile su tutte le piattaforme e includerà anche il couch co-op su console, per giocare insieme ai vostri amici in locale.

La nostra prova della closed beta ci aveva convinto positivamente: nella nostra anteprima vi abbiamo infatti raccontato che «il feedback è decisamente positivo e ben distante da quello provato con Diablo 3, visto che questo quarto capitolo abbraccia orgogliosamente lo stile gotico di Diablo 2, con una spolverata di Diablo Immortals».