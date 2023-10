Detective Pikachu potrebbe essere protagonista del futuro di Pokémon

Con una certa sorpresa, Detective Pikachu il Ritorno ha rimesso in scena lo spin-off di Pokémon in cui Pikachu si trasforma in un novello Sherlock Holmes.

Una proprietà intellettuale che è stata apprezzata al punto di arrivare al cinema, con una pellicola tratta dal titolo originale per Nintendo 3DS e che trovate da un po' in Blu-Ray anche su Amazon.

Nell'attesa che arrivi anche un sequel al cinema, visto che i lavori stanno andando avanti lentamente con la ricerca di sceneggiatori e produttori, The Pokémon Company sembra che non vorrà abbandonare il suo investigatore.

Come riporta VGC, infatti, Detective Pikachu potrebbe essere incluso nei futuri prodotti dell'azienda e non è detto che il personaggio verrà abbandonato.

In una recente intervista l'amministratore delegato di Creatures Inc, Hiroyuki Jinnai, ha confermato che Detective Pikachu il Ritorno è stato l'episodio finale della trama iniziata con Detective Pikachu del 2016 per Nintendo 3DS.

Ma, nonostante questo, non è stata esclusa del tutto la possibilità della crezione di un ulteriore progetto:

«Questo conclude la storia di Jinnai Tim, Pikachu e Harry. Tuttavia, tutto lo staff adora anche il vecchio Pikachu chiacchierone, quindi forse ci sarà uno sviluppo diverso dalla storia principale?»

A questa dichiarazione gli hafatto eco il presidente di The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, spiegando cosa si potrebbe fare con questo franchise:

«Non posso fare alcuna promessa a questo punto, ma se Detective Pikachu il Ritorno sarà ben accolto e ci sarà una grande richiesta, c'è spazio per uno spin-off.»

Tutto sta nella reazione dei fan, quindi, e nella volontà dell'azienda di investire ulteriormente in questo spin-off che si è dimostrato se non altro promettente.

La speranza è che i futuri videogiochi della serie Pokémon possano davvero essere sviluppato in maniera migliore, come è stato promesso di recente.

Per quanto riguarda Detective Pikachu il Ritorno, invece, nella nostra recensione vi avevamo detto che «è un concreto passo in avanti rispetto al primo episodio, ma manca ancora quel salto di qualità che possa rendere questa sotto-serie un must per i fan del franchise.»