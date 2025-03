Death Stranding 2 potrebbe aver "anticipato" il prossimo Horizon

Horizon Forbidden West e la sua espansione Burning Shores hanno dimostrato di essere tra i giochi più spettacolari e impressionanti dal punto di vista visivo.

Questo è merito non solo del talento di Guerrilla Games, ma anche del Decima Engine, il motore grafico che continua a evolversi e stupire.

Con l’annuncio della data d’uscita di Death Stranding 2: On The Beach, accompagnato da un nuovo trailer davvero epico, molti hanno notato l’incredibile livello di dettaglio grafico.

Ma ciò che forse non tutti sanno è che il sequel di Kojima Productions sta utilizzando proprio il Decima Engine, lo stesso motore alla base di Horizon Forbidden West (gioco che trovate su Amazon).

Questa è una notizia particolarmente interessante per i fan della saga di Aloy, poiché il prossimo capitolo della serie verrà sviluppato con lo stesso motore, beneficiando quindi di tutti i miglioramenti tecnologici che si possono ammirare in Death Stranding 2.

I commenti online non si sono fatti attendere. L’utente X @mpr_reviews ha scritto: «Odio Unreal Engine 5 più di molti, e per buone ragioni. Decima con DS2 riesce a ottenere una geometria straordinaria senza dover ricorrere a UE5 e Nanite, e spero di vederne sempre di più.»

Altri utenti, come medster101 e Studderz_Savage, hanno elogiato il motore, con quest'ultimo che ha addirittura affermato: «Il Decima Engine dovrebbe essere lo standard invece di quella robaccia di UE5.»

Personalmente, non vedo l’ora di scoprire cosa Guerrilla ha in serbo per il terzo capitolo di Horizon, anche fosse un remake. Se Death Stranding 2 rappresenta l’apice attuale del Decima Engine, il prossimo titolo di Aloy potrebbe essere un vero spettacolo visivo.

Certo, l’hype per il nuovo titolo di Kojima ora è alle stelle, ma una cosa è chiara: il Decima Engine si sta imponendo come uno dei migliori strumenti per la creazione di mondi mozzafiato.