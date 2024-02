Un remake di Horizon: Zero Dawn su PS5? L'idea stuzzica i fan

Il DLC dedicato a Horizon Forbidden West, ovvero Burning Shores, disponibile in esclusiva su console PlayStation 5, ha al momento chiuso la saga Guerrilla, la quale tornerà quasi certamente in futuro.

I fan che hanno apprezzato l'ultima avventura di Aloy che trovate su Amazon sanno bene che la nostra eroina tornerà, prima o poi.

Ora, dopo che Guerrilla ha lasciato intendere che degli indizi sul terzo capitolo di Horizon si nascondono proprio nel DLC Burning Shores, i giocatori sembrano infatti ragionare su un eventuale remake del primo Horizon: Zero Dawn.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, alcuni fan di Horizon sono alla ricerca di un remake di Zero Dawn con il gameplay di Forbidden West, anche se dubitano che arriverà mai.

Horizon: Zero Dawn è indubbiamente un gran gioco ma, rispetto al sequel, il gameplay ha diversi limiti che verrebbero senza dubbio limati con un remake.

Un post su Reddit di Exhaustedfan23 ha dichiarato: «Vorrei che fosse possibile rifare Horizon: Zero Dawn con il gameplay di Horizon: Forbidden West. Ho trovato che Zero Dawn fosse un gioco migliore al di fuori del gameplay, dove Forbidden West lo ha nettamente battuto. Ero più coinvolto emotivamente mentre giocavo a Zero Dawn, ma è difficile tornare a quel gioco».

Molti fan sono d'accordo e ritengono che il primo gioco non avrebbe bisogno di molte modifiche per essere adeguato agli standard moderni, ma solo di qualche ritocco alla qualità della vita e di qualche miglioramento grafico.

«Ci sono state voci e accenni al fatto che Zero Dawn riceverà un remaster o un aggiornamento per PS5, ma nulla è stato confermato da Guerrilla Games e Sony. E non ci sono indizi su cosa verrebbe cambiato».

E ancora: «Probabilmente potrebbero aggiornare i combattimenti e le arrampicate di Zero Dawn per adattarli meglio a Forbidden West, ma cose come il pullcaster e gli strumenti che si sbloccano durante la storia, come lo shieldwing e la maschera subacquea, non avrebbero senso in Zero Dawn».

Con le voci che circolano su un remake all'orizzonte, sarebbe interessante vedere quali miglioramenti sarebbero stati apportati rispetto all'originale.

Chissà se un remake del primo capitolo potrebbe in qualche modo rispondere anche ai dubbi che molti hanno avuto su Forbidden West, giudicato un flop da una parte della community nonostante il clamore.

Restando in tema, dopo l'annuncio di qualche tempo fa arriva la data di uscita di Horizon: Forbidden West su PC, nella sua Complete Edition.