Konami conferma la data d'uscita di Metal Gear Solid Delta

A questo punto sembrano ormai esserci pochi dubbi sulla data d'uscita ufficiale di Metal Gear Solid Delta, su cui è arrivata un'altra conferma direttamente dalla stessa Konami.

Nelle scorse ore vi avevamo segnalato infatti un clamoroso leak arrivato da PlayStation, che aveva caricato un trailer — poi prontamente rimosso — in cui veniva segnalato il 28 agosto 2025 come data d'uscita ufficiale.

Sebbene non sia ancora tecnicamente arrivato alcun annuncio ufficiale, adesso è arrivata un'altra conferma addirittura dallo stesso publisher, che ha svelato la data d'uscita tramite il suo Konami Shop.

Come prontamente segnalato su X dal sempre beninformato Wario64, il Konami Shop ha infatti caricato diversi nuovi prodotti a tema Metal Gear Solid, chiedendo ai suoi più grandi fan di recuperarli prima dell'uscita del remake Delta.

Ma la descrizione di alcuni di questi prodotti ha ironicamente incluso anche la presunta data d'uscita ufficiale, ancora una volta indicata con il 28 agosto 2025.

A questo punto sembrerebbe essere solo una questione di tempo prima che arrivi un comunicato ufficiale da parte degli stessi sviluppatori, ma i fan potranno iniziare a segnare questa data sul proprio calendario e organizzarsi con i pre-order (a tal proposito, trovate la bellissima Deluxe Edition su Amazon).

Dato che manca ancora un comunicato ufficiale vero e proprio, come sempre devo invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma considerando che questi "leak" sono arrivati sia da PlayStation che da Konami, mi sento di dire che ormai ci siano ben pochi dubbi su quella che sarà l'effettiva data.

In ogni caso, continueremo a monitorare tutte le ultime novità e aggiornamenti: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Ricordiamo che il 2024 si era concluso con una buona notizia: Konami aveva già anticipato l'intenzione di rilasciare Metal Gear Solid Delta nel corso del 2025. E a giudicare dalla presunta data trapelata nelle ultime occasioni, direi proprio che ci siamo quasi.